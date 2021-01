Camst consegna una borsa di studio a una studentessa di Udine

Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, supporta anche quest’anno gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti per i loro risultati, premiando ciascuno di loro con una borsa di studio di 1.000 euro. Tra loro c’è una studentessa di Udine: Lisa Silvestrin, al secondo anno di Fisioterapia.





I dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di aver superato almeno 2/3 degli esami previsti con una media pari o superiore a 26/30.

“Gli studenti hanno dimostrato grande impegno anche in un anno complicato come quello che si è appena concluso – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Per questo abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè attraverso gli studi possano continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza al futuro”.





Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di Parma, al primo anno di Ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di Parma, all’ultimo anno di Giornalismo e cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al primo anno di Economia e Commercio; Alice Neri di Siena, studentessa al terzo anno di Logopedia; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto anno di Biologia molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo anno di Economia e commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto anno di Storia e filosofia; la bolognese Francesca Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura; Irene Parisotto di Padova, al terzo anno di comunicazione interlinguistica.