Candidatura Unesco per il Fiume Stella

Il Friuli Venezia Giulia potrebbe avere presto un nuovo sito riconosciuto dall'Unesco, che andrebbe ad aggiungersi ad Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova, Palù di Livenza e Dolomiti. Il sindaco di Palazzolo dello Stella, infatti, ha annunciato l'avvio delle pratiche per inserire nella lista dei beni patrimonio dell'Umanità anche il Fiume Stella.

Il corso d'acqua di risorgiva, noto già in epoca romana e molto sfruttato come arteria di comunicazione verso il porto di Aquileia e l'intero mare Adriatico, infatti, rappresenta un unicum da valorizzare. "Abbiamo avviato l'iter attraverso una delibera di Giunta" spiega il primo cittadino Franco D'Altilia. "Sappiamo, però, che per essere più forte la candidatura dovrà coinvolgere anche gli altri comuni attraversati dal fiume, da Bertiolo scendendo per Talmasons, Rivignano Teor, Pocenia e Precenicco, abbracciando anche la laguna con Marano, Latisana e Lignano Sabbiadoro".

Accanto al patrimonio Unesco, l'amministrazione di Palazzolo punta anche a un altro riconoscimento, quello dei Borghi più belli d'Italia. "Credo che il nostro territorio abbia tutte le prerogative per entrare nel club", aggiunge D'Altilia. "Siamo consapevoli che il futuro deve necessariamente puntare sul turismo e questo potrebbe essere un passaggio importante".

Nel frattempo, per valorizzare il territorio e puntare sulla mobilità slow, il Comune punta a sviluppare una nuova pista ciclabile che colleghi Palazzolo alla frazione di Piancada.