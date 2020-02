Caneva, nuova sede per la Protezione civile

Una nuova sede per la Protezione civile comunale di Caneva. "Se ne parla da tempo", commenta il Sindaco Andrea Attilio Gava, "e se vogliamo che l’attività di questo corpo di volontari possa essere efficiente e gli interventi più efficaci in caso di emergenza c’è bisogno di adeguati spazi. Il nuovo edificio, costruito appositamente per rispondere anche alle esigenze operative del gruppo, sarà collocato lungo la nuova bretella autostradale adiacente alla nuova eco-piazzola".

Per questo il comune, dopo aver ottenuto un finanziamento da parte della Regione di 200 mila euro, il 3 aprile 2019 ha sottoscritto con Ater Pordenone, l'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale, l’accordo per l’affidamento della gestione tecnico – amministrativa di alcune opere pubbliche previste nella programmazione triennale 2019-2021. "Nell'accordo è compresa la progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità lavori, collaudo tecnico - amministrativo, sicurezza per le due fasi, supporto al RUP ed espletamento di funzioni di stazione appaltante anche dell’opera pubblica riguardante la nuova sede comunale di Protezione Civile”, spiega Gava.

Lo scorso dicembre, in Municipio, l’Amministrazione e l'Ater hanno svolto l’incontro per illustrare al coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile e ad altri due capi squadra, alcune soluzioni progettuali individuate. In quell’occasione è stata ritenuta necessaria l’acquisizione di una piccola porzione di terreno adiacente a quello già destinato all’insediamento dell’opera, per una migliore fruizioni degli spazi pertinenziali al futuro immobile. "Per questo l’amministrazione ha dato mandato agli uffici affinché predispongano gli atti necessari all’acquisizione dell’area adiacente, il cui proprietario aveva già manifestato l’intenzione di cederla", precisa il sindaco.

"Nelle more del perfezionamento dell’acquisizione dell’area, Ater sta procedendo con la progettazione della nuova sede, tenendo conto dei suggerimenti e delle indicazioni fornite nella riunione, nonché degli esiti di un sopralluogo effettuato in una sede già operativa in un comune limitrofo. L’opera è inserita nella programmazione triennale 2020-2022 e nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno corrente, per questo confidiamo che nel corso del 2020 si possano concludere le fasi progettuali, la gara per l’affidamento dei lavori nonché l’inizio degli stessi, la cui conclusione potrebbe avvenire entro l’estate del 2021".

"Cogliamo l’occasione anche per ringraziare tutti i volontari per la loro disponibilità e per il servizio che rendono alla collettività in situazione di criticità mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo. Un dono dal grande valore, come del resto quello di altri numerosi volontari che operano in vari ambiti", conclude Gava.