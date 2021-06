Cani in spiaggia Trieste, le regole

In spiaggia con il proprio cane, ma in sicurezza e rispettando le regole dell'ordinanza sicurezza balneare a terra 2021 del Comune.

I cani sono ammessi sul lungomare Benedetto Croce; dalla fine dell'ex Cedas ai Topolini; dalla fine del porticciolo di Barcola (quello dopo i Topolini) al bivio di Miramare; sul molo situato prima dell'ingresso principale al castello di Miramare; spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce; sulla spiaggia tra il porticciolo di S. Croce e i Filtri; ai Filtri; nell'area ex Cedas solo dalle 20.30 alle 24.00.

L'accesso è consentito ai cani con microchip (o tatuaggio) e liberi da pulci, zecche o altri parassiti. E' necessario avere con sé la museruola e, nei casi previsti dalla norma, farla indossare al cane (sono esentati i non vedenti accompagnati dal cane guida). E' obbligatorio l'uso del guinzaglio (lunghezza max m 1,50), tranne quando entra in acqua. In questo caso, però, dovrà restare a stretto contatto del conduttore, responsabile del suo comportamento. Fuori dall'acqua il cane dovrà essere riallacciato al guinzaglio.

E' importante garantire all'animale uno spazio in ombra, avere con sé acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature. Negli stabilimenti è vietato l'uso delle docce.

Almeno ogni due ore, fargli fare la passeggiata igienica al di fuori della spiaggia, avere con sé strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni (sono esentati i non vedenti accompagnati dal cane guida ed alcune categorie di persone diversamente abili).

Per i cani di sesso femminile in periodo estrale o in calore non possono accedere alla spiaggia o in acqua.