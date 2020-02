Cannabis e giovani, una relazione a rischio

Con il termine cannabis o cannabinoidi si comprendono oltre 60 sostanze psicoattive che si ottengono dalla cannabis sativa, fra cui tetraidrocannabinolo (THC) e cannabinolo (CBN). I derivati hashish e marijuana sono le più diffuse e usate droghe anche negli adolescenti in tutto il mondo. Gli effetti collaterali sono moderata euforia e un senso di ‘pace’, con possibile insorgenza di sonnolenza, mancanza d’ascolto, modificazioni nella percezione spazio-temporale, agitazione, irritazione, congiuntivite, e dilatazione delle pupille.



Ci sono anche documentati effetti cardiovascolari, come tachicardia e variazioni della pressione sanguigna. I cannabinoidi hanno una tossicità ‘diretta’ molto bassa. Non ci sono chiari casi documentati di morte per cannabis nell’uomo, mentre sono provati incidenti stradali e sul lavoro, spesso mortali. Recenti studi hanno dimostrato come la cannabis non sia pressoché innocua come si credeva: l’uso può condurre a una dipendenza psicologica, accompagnata dal rischio di un ‘cambio’ di personalità, perdita di contatto con la realtà e auto negazione.

Una volta assorbito, a causa della sua capacità di sciogliersi nei grassi, il Thc si accumula nell’organismo; la sua presenza può essere rintracciata anche a mesi di distanza dall’ultima assunzione. Quando la droga è fumata, il livello di Thc nel sangue raggiunge il suo picco nel giro di 15-20 minuti; il massimo si ottiene in circa 15-30 minuti. Poi, il periodo di euforia decresce lentamente per 3-4 ore. Alla cessazione dell’effetto, interviene un grande desiderio di assunzione di cibo calorico. Il metabolismo del Thc è abbastanza lento (circa 30 giorni), quindi persiste nell’organismo per settimane. Questo tende a intensificare l’effetto dei cannabinoidi in chi ne fa uso regolare.

Infine, c’è la possibilità di danni cerebrali a lungo termine in quanto tracce di Thc rimangono a lungo in quest’organo. Diversi studi americani ed europei hanno mostrato vari pericoli: danni cromosomici, ai polmoni e alle via respiratorie e disturbo del metabolismo ormonale. Infine, c’è la possibilità di danni cerebrali a lungo termine con documentato sviluppo di psicosi e danni psichiatrici.



Poco, però, si sa sull’impatto dell’uso di cannabinoidi sull’umore e sul rischio di suicidio nella giovane età adulta. L’obiettivo di uno studio recente pubblicato su Jama Psychiatry è quello di fornire una stima della misura in cui la cannabis che viene utilizzata durante l’adolescenza sia associata al rischio di sviluppare una successiva depressione maggiore e comportamento suicida. Gobbi e Colleghi della McGilll University Health Center di Montreal, in Canada, hanno valutato l’uso di cannabis negli adolescenti e accertato lo sviluppo della depressione nell’età compresa tra i 18 e i 32 anni. Il preadolescente e l’adolescente dovrebbero evitarne l’uso poiché è associato a un aumento significativo del rischio di sviluppare depressione o tendenze suicide nella giovane età adulta. Questi risultati dovrebbero spingere i governi ad applicare maggiori strategie preventive per ridurre l’uso della cannabis tra i giovani, anche per il documentato rischio di psicosi già dimostrato nel tempo.