Canoa …No Limit, sei giornate di sport integrato a Monfalcone

Sabato 5 settembre, presso la sede sociale di via Nuova Bagni a Monfalcone, si è conclusa la dodicesima edizione di Canoa …No Limits. Sei giornate di sport integrato che hanno lasciato una traccia nei cuori e nelle menti di tutti i partecipanti.

La manifestazione, resa possibile grazie al supporto del Comune di Monfalcone e dello CSEN, ha visto coinvolte la Società Kayak Canoa Monfalcone, l’Associazione di volontariato sociale “Nuovo Giorno” di Pieris, i ragazzi e gli educatori della Cooperativa Thiel per un totale di una sessantina di persone.

Gli ospiti, assieme ai giovani atleti dell’SKCM ed assistiti dai tecnici sociali, hanno sperimentato i diversi tipi di canoe nel corso di brevi uscite in mare e lungo il canale del Brancolo.

E’ stato un percorso graduale di apprendimento delle tecniche di conduzione dell’imbarcazione che ha condotto i neo canoisti alla scoperta dell’affascinante area umida della Cavana, zona raggiungibile solamente con canoe o piccole imbarcazioni, dei Caregoni e di un’insolita Marina Julia approcciata dal mare.



Nella giornata conclusiva, aperta a genitori e amici, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, medaglie e gadget per tutti.Il percorso strutturato di avvicinamento alla canoa vuole essere propedeutico alla partecipazione ad un futuro evento Special Olympics (Hanno festeggiato assieme ai partecipanti l’Assessoredel Comune di Monfalcone ed il rappresentante dello CSENda sempre vicini all’SKCM. Il loro concreto aiuto allo svolgimento delle attività è stato determinante.