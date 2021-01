Cantiere per l'adeguamento del campo sportivo di Bannia

Nel piano delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale di Fiume Veneto a gennaio sono stati inseriti dei lavori di adeguamento del centro sportivo di Bannia. “L’avvio dei lavori di adeguamento del campo sportivo di Bannia - dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai - è dovuto slittare di qualche mese rispetto alle previsioni di inizio 2020 a causa delle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria; tuttavia per la prossima primavera le società sportive e la collettività potrà usufruire di una struttura adeguata e sicura".

"Gli interventi si concentreranno sull’area delle tribune, ad oggi intercluse, con un nuovo accesso e nuovi servizi igienici, oltre che sulla modifica dei “gradoni”, essendo gli attuali pericolosi in caso di caduta. Oggetto di una profonda riqualificazione anche gli spogliatoi degli atleti e degli arbitri, dei vani tecnici e delle stanze a servizio delle società e del chiosco. Su un importo totale di circa € 230.000, circa la metà sono finanziati con un contributo regionale mentre l’importo rimanente è garantito dai fondi propri del bilancio comunale".

"Nel centro sportivo di via Verdi a Fiume Veneto, proseguono secondo il programma prestabilito i lavori di realizzazione del nuovo campo sintetico: il fondo è stato completato, siamo ora in attesa della posa del manto e del completamento delle opere accessorie. Anche in questo caso in primavera, restrizioni permettendo, la nuova struttura sarà disponibile e utilizzabile. Sono due degli interventi che spiccano in un programma più ampio di investimenti nell’ambito dello sport, tema prioritario per l’amministrazione Canton", conclude Corai.