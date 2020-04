Cantieri a Pordenone, riparte la riqualificazione di viale Marconi

Confermata dal sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, l'imminente partenza della riqualificazione di viale Marconi, probabilmente lunedì, pioggia permettendo. Già ripartiti invece i lavori per trasformare l'ex biblioteca in Casa della musica, nel contesto della grande sistemazione di piazza della Motta e zone limitrofe, interrotta per l'emergenza. In questi giorni via libera anche alla sistemazione della grande rotonda sulla Pontebbana all'altezza del supermercato Aldi, un'iniziativa privata anch'essa bloccata.

“Tra maggio e giugno – ha aggiunto Ciriani - verrà sistemata anche la rotonda all'ingresso di viale della Libertà. Abbiamo riqualificato interamente il viale ed era un peccato vedere quella rotatoria così. Ora però la Regione, che ringrazio, ha sbloccato la nostra richiesta di sistemarla”