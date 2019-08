Cantieri nelle scuole a Fiume Veneto

Proseguono in questi giorni due importanti lavori di riqualificazione che coinvolgono gli edifici scolastici del comune di Fiume Veneto. Sono in fase di ultimazione gli ultimi ritocchi alla scuola dell’infanzia di Bannia: grazie a un investimento di 135mila euro, si è provveduto alla rimozione della pavimentazione esistente e alla sostituzione con una di nuova generazione, con indubbi benefici in termini di comfort acustico, igiene (grazie alle proprietà antibatteriche a base di prodotti naturali), sicurezza (grazie alle caratteristiche antiscivolo) e resistenza alle macchie e all’usura dovuta al traffico intenso.

La sostituzione, che risolve definitivamente una problematica che si trascina da tempo, è stata eseguita rispettando perfettamente i tempi previsti, nonostante si siano dovute smontare e rimontare tutte le porte; nei prossimi giorni saranno completati i lavori di pittura, in modo da avere di nuovo tutti gli spazi fruibili entro fine agosto.

Nella scuola elementare di Cimpello stanno proseguendo i lavori di riqualificazione: sono in fase di realizzazione i controsoffitti e il nuovo impianto di illuminazione a led. A questo primo intervento di efficientamento energetico del valore di 50mila euro, seguirà un secondo investimento di 105mila, appena stanziati a bilancio a fine luglio, che vedrà la sostituzione degli infissi con altri di nuova generazione per perseguire l’obiettivo di un migliore isolamento termico dell’immobile e di aule più confortevoli gli alunni.