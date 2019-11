Caos seggiolini anti-abbandono

C'è molta confusione in merito all'obbligo dei seggiolini auto per bambini fino ai 4 anni dotati di dispositivo anti-abbandono entrato in vigore ieri, giovedì 7 novembre. Da un lato è iniziata la corsa all'acquisto, dall'altra chi non è in regola rischia di pagare multe piuttosto salate, da un minimo di 81 euro, e di perdere 5 punti patente.

Su internet i dispositivi più comuni sono già esauriti e nei negozi la situazione non è poi così diversa. Attenzione, però, alla certificazione: un dispositivo sprovvisto di conformità non vale ad adempiere l'obbligo ed espone comunque ad una sanzione che ai sensi dell'art. 172 C.d.S. Sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

"E' necessario adeguarsi immediatamente all'obbligo vista la mancata previsione di un periodo transitorio per uniformarsi alla norma", spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. "Se, però, troviamo disponibili in commercio solo dispositivi non certificati non acquistateli. Non servirebbero a nulla. Pur condividendo la necessità di imporre l'obbligo al fine di salvare vite è assolutamente irrazionale non concedere un periodo per adeguarsi a quelle che sono le prescizioni che solo da ieri sono divenute obbligatorie" continua Puschiasis. "Chiediamo dunque che venga previsto un termine di 'transizione' per adeguarsi stante anche le difficoltà oggettive di reperire sul mercato tali dispositivi dotati della certificazione di conformità. Altrettanto assurdo è che in caso di incidente e di mancanza del solo dispositivo anti abbandono ci possano essere ostacoli a che la copertura assicurativa si attivi per coprire il danno non essendo un dispositivo a tutela dell'incolumità in caso di incidente".

In questi giorni, a testimonianza del caos che gravita attorno al nuovo obbligo, sono numerosissime le richieste di aiuto che Consumatori Attivi ha ricevuto da parte di tanti genitori preoccupati.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha aperto alla possibilità di rinviare le sanzioni a chi non si è ancora messo in regola con i seggiolini dotati di sistema antiabbandono. "Le sanzioni sono previste dalla legge, ma siamo disponibili a posticipare l'entrata in vigore delle sanzioni. I costi - conclude il Ministro - sono alti e ancora non sono scattati gli incentivi".