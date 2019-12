Capodanno 2020 in Friuli, feste in piazza ma con fuochi d'artificio silenziosi

Capodanno 2020 variegato in Friuli Venezia Giulia, dove ogni piazza proporrà intrattenimento musicale per tutti i gusti. Armati di giacche, cappotti, sciarpe e guanti, si potrà assistere al Capodanno in piazza e salutare l'arrivo del nuovo anno all'aperto. Attenzione alle regole sulla sicurezza, però! Niente brindisi sotto le stelle con lo spumante portato da casa né fette di panettone per suggellare il passaggio al nuovo anno. Le regole imposte dalle amministrazioni nelle piazze del divertimento non ammettono deroghe. Vietato bere all'aperto, mangiare e portare petardi, micette o le stelline scintillanti!

Un Capodanno sempre più blindato, ma per garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti.

Stabilite le regole, ecco a voi una piccola guida alle feste in programma questa sera nella nostra regione!

Cominciamo da Udine! Musica Rock e Pop, divertimento e l’immancabile spettacolo pirotecnico silenzioso, come già la scorsa edizione, richiesto dall’Amministrazione. Sono questi gli ingredienti miscelati per il pubblico che vorrà partecipare per la grande festa di Capodanno in programma in piazza Primo Maggio a Udine. I festeggiamenti per la notte di San Silvestro inizieranno già alle 22 con la musica del dj friulano Kriss Simon, che mixerà i brani attuali del panorama pop e reggaetton più famosi.

Palmanova brinda al nuovo anno in Piazza Grande con il Gran Capodanno Wonder Company. Dalle 22 una serata da trascorrere sotto le stelle tra fuochi pirotecnici, dj e live band, spettacoli e divertimento.

A Pordenone si brinda senza botti, ma con spettacolari e coinvolgenti animazioni in 3D proiettate sulle facciate dei palazzi, e la musica di Dj Ringo e Giuliano Palma.

A Gorizia, festa grande in piazza Vittoria dove sul palco, dalle 21, sarà di scena la musica di Dj Zippo e Master Dee. A mezzanotte uno speciale spettacolo pirotecnico sulla splendida cornice del Castello di Gorizia, a impatto rumoroso fortemente ridotto, per evitare sofferenze agli animali domestici.

A Monfalcone il Capodanno si festeggia in piazza della Repubblica con la musica di Alex Bini e degli eXeS, il Dj e Vocalist colonna storica di Radio Company e la band friulana che ha suonato nei palchi più prestigiosi d’Italia.

Capodanno in quota a Sappada con tante attività per i bimbi con il 'postino' Maurizio Zamboni e, alle 19, la fiaccolata dei maestri di sci sulla pista nera Col dei Mughi.

Capodanno in piazza Unità a Trieste, dalle 22.30 all’1.30, con musica per tutti i gusti, intrattenimento, light show e spettacolo pirotecnico.





Capodanno in Piazza Fontana a Lignano Sabbiadoro, dalle 15 Gran Capodanno dei bambini con Festa, animazione e giochi a cura dell'Associazione Lignano In fiore Onlus. Dalle 22 festeggiamenti con musica ed intrattenimenti fino a tarda notte a cura di Radio Company.

All'1.00 grande spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro.



A Grado grande festa di fine anno in piazza con la partecipazione di “DanceMania”, Nuelle e Deejay Loreenz.



Festa in piazza San Paolo a Mortegliano. Dalle 21, musica e animazione con Dj Alkem eEleven, alle 22 estrazione Lotteria di Capodanno. Chiosco con stuzzichini e tante bontà... Alle 22.30 - Concerto sotto al campanile del gruppo "NO EXIT" musica anni '80/'90/2000 e a mezzanotte brindisi in piazza!



A Tolmezzo dalle 18 si aspetterà il 2020 con musica, drink & food e la diretta con Radio Studio Nord.



In collaborazione con Radio Company, Cervignano ospiterà uno dei più famosi e storici Dj della radio Dj Fabio De Magistris, speaker radiofonico di Radio Company e Radio 80, programmatore musicale di Radio 80 e Radio Wow che farà percorrere tutte le maggiori hit dagli anni 70 ai giorni nostri.

Ospiti della serata ci sarà la Janet Gray Band, con la splendida voce dell’artista Janet Gray di Atlanta/Usa, accompagnata dalla sua band, per un fantastico viaggio nella musica funky soul e disco degli anni 70-80-90.

A mezzanotte spettacolo pirotecnico sull'acqua.

Appena oltreconfine, in Austria, torna l'appuntamento ormai ultradecennale per centinaia di corregionali e non solo, “Letkiss party”, la grande festa di capodanno in Carinzia ad appena 5 minuti da Tarvisio.



Attenzione ai divieti

Quest'anno oltre agli spettacoli pirotecnici a 'misura di animali' e rispettosi di anziani e bambini, quindi silenziosi e poco impattanti, in molte piazze, per motivi di sicurezza, sono vietate bevande in lattina e contenitori di vetro, e anche somministrare e consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 6°. Divieto di introdurre oggetti metallici e pericolosi. Inoltre non si potranno detenere, cedere a qualsiasi titolo, petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonati e neppure bombolette contenenti sostanze infiammabili, urticanti, lacrimogene o paralizzanti, anche se di libera vendita e lecitamente possedute.

Anno nuovo tra fiaccole e musica

Il primo gennaio 2020 diversi gli appuntamenti in montagna sulle piste per le tradizionali fiaccolate, ma non mancano i concerti.

Fiaccole per il nuovo anno a Camporosso dove tutto il paese attende la discesa in sci dal Lussari del primo gennaio, con i fiaccolatori vestiti in abiti d’epoca.

A Forni di Sopra appuntamento con la Fiaccolata di San Silvestro, il tradizionale evento, che si ripete da oltre 50 anni, scatterà alle 19.

Il Verdi di Trieste si festeggia il 2020 con il tradizionale Concerto di Capodanno. Mercoledì 1 gennaio, alle 18, appuntamento con l’Orchestra e il Coro della Fondazione diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati.