Capodanno in Piazza a Pordenone ma senza botti

In occasione del “Capodanno in Piazza” a Pordenone, che prevede il concerto di Giuliano Palma, Djset con Ringo e video mapping con spettacolari proiezioni in 3D e giochi di luci e suoni, dalle ore 19 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio 2020 , in piazza XX Settembre - come stabilito da un’ordinanza sindacale - non si potranno né consumare né abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie o in un qualsiasi contenitore di vetro e di materiale simile.

Inoltre, gli esercizi pubblici presenti in piazza XX Settembre non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o similari al di fuori del locali interni o delle aree di pertinenza dell’attività autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

Inoltre non si potranno detenere, cedere a qualsiasi titolo, petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonati e neppure bombolette contenenti sostanze infiammabili, urticanti, lacrimogene o paralizzanti, anche se di libera vendita e lecitamente possedute. I provvedimenti mirano a preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone oltre ad evitare il degrado urbano ed ambientale che potrebbero essere causati dall’abbandono generalizzato di contenitori potenzialmente pericolosi. La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.