Capodanno in piazza Unità a Trieste

Un vero e proprio viaggio nella storia della musica tra i più grandi successi della musica italiana ed internazionale. Un Live Show capace di creare il giusto clima di allegria e divertimento nel susseguirsi di una band live, tre DJ, due presentatori ed un animatore. Senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico. Sono questi i principali “ingredienti” del programma del Capodanno in piazza Unità d’Italia a Trieste, promosso da Comune, Turismo FVG e con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Nella notte di San Silvestro sarà proposto uno spettacolo che punta a soddisfare un ampio e variegato pubblico: adolescenti, ragazzi, giovani o adulti, famiglie o gruppi di amici e turisti che arrivano nella nostra città in questo magico periodo. Realizzato con il supporto artistico della Pregi Srl, il palinsesto musicale prevede le maggiori HIT di ieri e di oggi, per un vero e proprio show variegato e ricco di ospiti che si alterneranno sul palco della più bella e grande piazza europea affacciata direttamente sul mare: piazza dell’Unità d'Italia.

Sarà una serata ricca di animazione, all’insegna del ritmo dell’allegria e dalla voglia di divertirsi. Si comincerà alle 22.30 con il dj set firmato da Carlo Pontoni, Stefy De Cicco e Alexino, che avranno il compito di scaldare il pubblico proponendo una selezione delle migliori hit della musica hip pop, dance italiana e internazionale. I tre diversi Dj, ben noti in regione, si alterneranno alla consolle e sapranno mixare l'entusiasmo giovanile ad una consolidata professionalità e ampia conoscenza musicale, attingendo così dal repertorio musicale di tutti i tempi solo i migliori e travolgenti successi. Sul palco a condurre e presentare la serata Martina Riva, giornalista televisiva e volto noto al pubblico, affiancata dall'eclettico Andro Merkù (che non farà mancare l’utima delle sue imitazioni quella del presidente Giuseppe Conte) e dall’animazione di Ben Hamilton.

Dalle 23 circa il primo set live dei Four Vegas band che farà rivivere le magiche ed indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascerà pieno spazio alle emozioni ed ai ricordi, facendo rimanere senza fiatogli spettatori di tutte le età. Sarà un vero e proprio viaggio nella storia della musica e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del Rock and Roll, del Twist e del Beat. Il carisma del front man Al Bianchi e la bravura dei musicisti della band, sapranno creare l’atmosfera giusta nell’attesa dello scoccare della mezzanotte.

Sul palco pochi minuti prima della mezzanotte Andro Merkù, Martina Riva e Ben Hamilton con le Autorità, scandiranno, insieme a tutto il pubblico presente, il conto alla rovescia, che sarà proiettato anche sul fondale del palco. Non mancherà il classico brindisi benaugurale e il valzer di Strauss. Anche questa volta ad aprire il nuovo anno sarà uno spettacolo pirotecnico e da un light show emozionanti.

La serata in piazza continuerà fino all'1.30 del mattino, con un non stop di animazione musicale prima con i Four Vegas, per un secondo set live divertente, trascinante ed unico nel suo genere all’insegna dell’entusiasmo, seguito poi da un Dj set che vedrà nuovamente alla consolle dj Carlo Pontoni, Stefy De Cicco e Alexino in una sorta di Superclassifica show per un Capodanno indimenticabile.

Nell'area dell'evento sarà vietato portare bevande in lattina e contenitori di vetro, nonché introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 6°. Verrà, inoltre, fatto rispettare il divieto di introdurre nell'area oggetti metallici (controllo con metal detector) e pericolosi. Per assistere allo spettacolo ci saranno 4 varchi di accesso a Piazza Unità (dalle rive: uno dal lato del Palazzo della Regione e l'altro dal lato Prefettura, uno da Via dell'Orologio e l'altro da Passo Fonda Savio).

Il traffico veicolare (nel tratto delle rive compreso tra Via Mercato Vecchio e Piazza Tommaseo) sarà indicativamente interdetto dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 2.00 1° gennaio 2020.