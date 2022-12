Capodanno Stellare a Monfalcone

Grande attesa per il Capodanno a Monfalcone, che torna nuovamente in piazza e lo fa in grande stile, con una serata travolgente che sarà guidata da Enzo Zippo e Luca Bix. “L’8 dicembre alle 17 daremo il via al Natale a Monfalcone, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il grande albero in piazza e ben dodici casette dedicate al mercatino dell’artigianato locale; inaugureremo la mostra dei presepi nell’atrio del Municipio e ci sarà anche – a concludere la serata – il concerto gospel dei Joy Singers in Teatro, alle 18” ha ricordato il Sindaco, Anna Maria Cisint, sottolineando come “Dopo un dicembre ricco di appuntamenti, anche per questo Capodanno abbiamo voluto dare valore agli eccezionali artisti del nostro territorio, coinvolgendo un gruppo che regalerà grande allegria nel passaggio al nuovo anno”.

Dopo due anni di limitazioni – durante cui l’amministrazione ha comunque garantito ai cittadini format innovativi per i festeggiamenti del Capodanno, con la proposta online nel 2020 e con lo spettacolo all’interno del Teatro Comunale nel 2021, quest’anno approda sul palco di Piazza Unità d’Italia la grande festa capitanata dal noto dj monfalconese Enzo Zippo, insieme al travolgente Luca Bix.

A partire dalle 21, con la scenografia data anche dalle immagini proiettate su maxischermo, Zippo accompagnerà il pubblico con l’energia travolgente di uno show ricco di musica e divertimento. “Dopo i successi della collaborazione del 2019 con 20mila visualizzazioni online e dello scorso Ferragosto, anche in questo Capodanno l’obiettivo è di far ballare il pubblico in piazza regalando una serata di spensieratezza e accompagnandolo fino alla fatidica mezzanotte, quando il conto alla rovescia darà il benvenuto al nuovo anno” è intervenuto Pasquale Gentile in rappresentanza dei due artisti.

Sarà un Capodanno Stellare quello proposto dalla città, ancora immersa nella magica atmosfera da fiaba delle festività natalizie, che a mezzanotte vedrà inaugurare il 2023 con il caloroso brindisi del sindaco e degli altri componenti della giunta.

“Si fa appello al buon senso civico di tutti i cittadini – sottolinea inoltre lo stesso Sindaco – per rispettare il divieto (già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana) di botti, petardi e fuochi d'artificio”.

Il ritorno dei festeggiamenti di Capodanno in piazza rientra nelle tante iniziative organizzate dall’amministrazione per regalare ai cittadini un Natale magico a Monfalcone, con l’obiettivo principale, come sempre, di animare la città e renderla ancora una volta attrattiva e vitale. “Vogliamo dare, anche questa volta, un ulteriore impulso alla città, da cui possano trarre beneficio, oltre che i cittadini tutti, il mondo del commercio, bar e ristoranti locali: abbiamo coinvolto le attività commerciali nell’organizzazione di questo Natale da fiaba con l’allestimento di vetrine a tema e con un concorso dedicato alle vetrine natalizie” ha dichiarato l’assessore Luca Fasan, ricordando anche le aperture straordinarie delle domeniche 4, 11 e 18 dicembre e con la presenza con le loro merci durante la Fiera di San Nicolò.

Moltissimi anche i locali che hanno già approntato proposte enogastronomiche per accogliere la clientela nell’ultima serata dell’anno.

Ma il Capodanno Monfalconese inizia prima quest’anno: il 29 e il 30 dicembre, Aspettando il Capodanno con Radio Punto Zero: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 in centro città musica live, dj set e intrattenimento per grandi e piccini, con la partecipazione dei giovani artisti del Centro Giovani - Innovation Young di Monfalcone.

Il 1° gennaio al Teatro Comunale di Monfalcone torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno, alle 17.