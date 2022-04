Capriolo predato da uno sciacallo dorato sul Carso triestino

La natura si sa non è né giusta né sbagliata, bensì è complessa e di sicuro affascinante. Un aspetto che da sempre incuriosisce gli ecologi sono le interazioni tra specie animali, tra cui si annoverano i rapporti preda-predatore. In questo scenario, tipicamente vi è un carnivoro (il predatore) che per sopravvivere caccia e si nutre di un erbivoro, o addirittura un altro carnivoro (la preda). Molte volte a questo semplice rapporto binario, si aggiungono altri ‘attori’, come gli animali spazzini (‘scavengers’ in inglese) che possono cibarsi dei resti della carcassa predata, oppure possono addirittura scacciare il predatore per appropinquarsi del pasto, un fenomeno noto con il nome di cleptoparassitismo.



Sebbene ciò venga ben illustrato nei libri di ecologia, osservare direttamente tali fenomeni in natura è estremamente difficile. Per fortuna, negli ultimi decenni la tecnologia è venuta in aiuto agli studiosi permettendo di osservare le specie animali e le loro interazioni in maniera indiretta. È questo il caso delle trappole fotografiche (o fototrappole) le quali sono in grado di riprendere immagini o video ogni qualvolta un animale vi passa dinnanzi. Oggi moltissimi studi si basano sulle immagini ottenute da questi strumenti: da studi sulla distribuzione e densità delle specie fino a studi comportamentali. Capita però che possano essere ripresi anche eventi rarissimi da osservare, come le interazioni preda-predatore-scavenger.



È questo il caso di quanto accaduto. Una fototrappola posizionata in maniera opportunistica, nell’ambito delle ricerche sulla fauna selvatica condotte dall’, ha ripreso. Le riprese, già di per sé eccezionali, hanno però acquisito ulteriore importanza poiché poco. L’operazione è stata realizzata da, assegnista di ricerca del team impegnato nello studio della fauna selvatica coordinato da, del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano.Al di là della rarità dell’evento al quale si è potuto assistere, i video forniscono nuove informazioni sia sull’ecologia alimentare dello sciacallo dorato, che sulle complesse interazioni che vigono nel mondo animale. Infatti,, dove negli anni ha creato i primi nuclei stabili che hanno permesso poi alla specie di colonizzare anche altre regioni italiane.Il team di Filacorda si occupa da decenni dello studio dello sciacallo proprio attraverso una fitta rete di fototrappole, nonché mediante altre tecniche di monitoraggio. I dati ottenuti, in parallelo ai numerosi studi effettuati in Europa ed Asia, hanno sempre messo in evidenza come la dieta dello sciacallo possieda sia una componente vegetale, che animale. In quest’ultimo caso, è noto che il canide si nutra principalmente di animali di piccola taglia (roditori, lepri, uccelli); tuttavia, evidenze indirette hanno dimostrato che anche la fauna di media taglia, come gli ungulati, possono far parte della sua dieta. Quest’ultimo aspetto è fonte di dibattito nella comunità scientifica, proprio perché derivante da osservazioni indirette ottenute mediante l’analisi del contenuto dei campioni fecali o del contenuto stomacale di esemplari morti, i quali non sono in grado di fornire prove evidenti di predazione. Infatti, tuttalpiù,, o predando attivamente i cuccioli di alcuni ungulati, tra cui il capriolo ed il cervo.Tuttavia, ad oggi non ci sono mai state prove dirette di questo, tantomeno su prede di taglia spesso maggiore dello sciacallo, come un capriolo (sub)adulto. Ed è qui che si riesce a comprendere l’importanza dei video del carso triestino: mai nessuno aveva ripreso questo evento, confermando quindi che ciò può accadere. Quello che non si può quantificare, a causa della natura opportunistica del dato e dell’oggettiva difficoltà nello studiare tali rapporti interspecifici, è quanto spesso accadono questi eventi, il cheAltrettanto importanti sono le riprese successive alla predazione, ovvero. Il fenomeno del cleptoparassitismo è noto in natura, talvolta sfavorisce il predatore portandolo a predare più del dovuto per poter sopravvivere. Essendo però lo sciacallo un opportunista alimentare, ovvero nutrendosi di diversi tipi di alimenti, è probabile che questi riesca a far fronte al suo fabbisogno grazie ad una dieta onnivora. Tuttavia, alla luce di queste osservazioni dirette sorgono importanti spunti di riflessione:Per ora non è oggettivamente chiaro, e quindiper poter al meglio conservare la diversità di specie sul territorio regionale.