Carabinieri, Andrea Mariuz si congeda

Ieri, il tenente colonello Andrea Mariuz, Comandante della Compagnia Carabinieri di Spilimbergo ha accolto nella sede del Comando gli Ufficiali dell’Arma di Pordenone per porgere il personale saluto in ragione dell’imminente sua cessazione dall’incarico e dal servizio che avverrà proprio il 14 dicembre.

Circondato dall’amicale abbraccio dei colleghi presenti, Mariuz ha rivolto il suo saluto e ringraziamento per la collaborazione e supporto ricevuto in un contesto lavorativo e operativo contraddistinto dalle peculiarità del territorio del Pordenonese e Pedemontana orientale più in particolare.

Già salutato nei giorni precedenti dal Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto e dal Comandante Provinciale di Pordenone, l’Ufficiale ha ricevuto in dono una targa ricordo dagli Ufficiali e medaglia d’oro ricordo del Comando Generale.

Mariuz nei giorni precedenti aveva provveduto a porgere il suo saluto alle Autorità locali del territorio, prima fra tutte il Sindaco di Spilimbergo sede dello splendido Comando di Compagnia Carabinieri che ha retto dalla primavera del 2015 a oggi.

Diversi sono stati i momenti di saluto, tutti contingentati, in ragione delle vigenti misure Covid-19, in cui i Carabinieri collaboratori, tutti effettivi ai Comandi dipendenti della Compagnia di Spilimbergo, hanno manifestato la loro gratitudine e vicinanza al loro Comandante uscente, che ha risposto con analoga espressione per la buona collaborazione ricevuta e il buon raggiungimento dei risultati ottenuti a tutto vantaggio della collettività.

L’Ufficiale dopo il congedo ha palesato che certamente si dedicherà ad approfondire studi delle organizzazioni sociali, comunicazione sociale, di sociologia della devianza, di criminologia e di vittimologia a lui cari, essendo criminologo.