Carabinieri di Pordenone a scuola di negoziazione

Tra le varie specializzazioni dell’Arma dei Carabinieri, c’è anche quella di ‘negoziatore operativo’. Si tratta di militari impiegati nei casi di barricamento con o senza ostaggi e nei casi di minaccia di suicidio, che intervengono, spesso, in condizioni complesse anche dal punto di vista logistico, oltre che operativo.

Proprio per questo, nell’ambito dei corsi di aggiornamento, si è manifestata la necessità di poter prendere dimestichezza con le altezze in situazione operativa e, quindi, con le autoscale in dotazione ai Vigili del Fuoco che, in certe situazioni, possono rivelarsi l’unico mezzo in grado di consentire al negoziatore di avvicinarsi al soggetto critico per poter comunicare.

Il Comando generale dell’Arma ha autorizzato il Comando provinciale di Pordenone, grazie alla disponibilità del locale Comando dei Vigili del Fuoco, con cui esistono ottimi rapporti di collaborazione istituzionale, all’organizzazione del corso, pensato per fornire una formazione di base sulla sicurezza in altezza.

A lezione nella Caserma dei pompieri di Pordenone dieci carabinieri, tutti specializzati in negoziazione e impiegati in Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre a un operatore del Gis Carabinieri come supervisore della fase negoziazione.