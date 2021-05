Carabinieri, il generale Paparella in visita in Fvg

Oggi, il generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, recentemente insediatosi quale Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto a Padova, ha visitato il Comando della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia a Udine.

Accolto dal generale Antonio Frassinetto nella Caserma Attilio Basso, sede della Legione, il generale Paparella ha in successione incontrato - nel rispetto dei protocolli sanitari - il personale del Comando Legione, i Comandanti provinciali di Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, il Comandante del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio e i responsabili dei reparti delle altre organizzazioni speciali dell’Arma presenti in città, nonché i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza della Legione, esprimendo loro l’augurio di un buon lavoro per un sempre maggiore impegno in favore della comunità. Era presente all’incontro anche una contenuta rappresentanza dei commilitoni in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Udine.

Nella stessa mattinata il generale Paparella ha reso visita di cortesia al Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, al Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al Presidente del Tribunale di Udine, Paolo Corder e al generale Luigi Federici, già Comandante Generale dell’Arma.

Prima di rientrare a Padova l’alto Ufficiale ha visitato anche il Comando provinciale di Udine e alcune Stazioni Carabinieri distaccate nella provincia.