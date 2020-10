Carlo Sangalli a Udine per la Festa dei Nonni

Importante appuntamento per la Confcommercio Udine, che ospiterà venerdì 9 ottobre il presidente nazionale Carlo Sangalli. L’occasione è la decima edizione della Festa dei nonni, che vedrà Sangalli anche nel ruolo di presidente della 50&Più, l’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

La cerimonia, nel Salone del Parlamento del Castello, inizierà alle 10.30 con l’esibizione del quartetto d’archi Ja-To del Conservatorio Tomadini, quindi alle 11 il saluto delle autorità e dalle 11.20 le premiazioni del quinto concorso “Nonno Più”, che ha visto quest’anno vincitori l’olimpionico di salto in alto Enzo Del Forno nello sport, il tenente colonnello Luigi Ziani, coordinatore della Protezione civile Ana, nel volontariato, e il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud e di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo nell’economia. Seguirà un riconoscimento “speciale”, la sorpresa della giornata.