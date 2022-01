Carnevale 2022, Trieste rinvia la sfilata cittadina

Il Carnevale di Trieste compie trent’anni, ma, purtroppo, a causa della situazione sanitaria, non può festeggiarli come avrebbe voluto. Ma non è una resa: rimane aperto, infatti, uno spiraglio sulla possibilità di rimandare l’evento, sempre nel corso dell'anno, con una sfilata cittadina - ossia il Corso Mascherato valido per l’assegnazione del Palio di Trieste - degna di questo anniversario.

Nel frattempo, poiché tre lustri non si possono archiviare e vanno onorati, d'intesa con il Comune di Trieste, che da sempre è co-organizzatore dell'evento, si sta lavorando, sempre attenendosi alle norme anti-Covid vigenti, all’organizzazione di qualche iniziativa rionale e, soprattutto, a una mostra che metta in luce, con fotografie e filmati, il ruolo che in questi tre decenni il Carnevale di Trieste ha ricoperto nel contesto non solo dei rioni, ma dell’intera Città, con la partecipazione e l'ospitalità del Carnevale Europeo.

"Ricordiamo che, nel 2020, mentre Opicina e Muggia sono riuscite a svolgere le loro manifestazioni, lo stop pandemico è arrivato il giorno prima della sfilata di Trieste, che così è rimasta tristemente al palo", spiegano la presidente del Comitato di coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Sabrina logna Prat, e il Presidente onorario, Roberto de Gioia.

"Da allora, carri e addobbi sono rimasti fermi in attesa di essere rispolverati. Con l'assessore comunale Giorgio Rossi, che ha la delega al Carnevale, abbiamo convenuto sulla necessità di tenere, per quanto possibile, vivo lo spirito del Carnevale che, se rimanesse ancora fermo, rischierebbe di affievolirsi ulteriormente. E' un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere".

"Non va vanificato, insomma, lo sforzo compiuto in questi anni nel coinvolgere i rioni cittadini, da sempre vero motore della manifestazione. E questo tanto più oggi, all’interno di un processo per la loro rivalutazione. Il Carnevale è sempre stato un modo, oltre che per esprimere capacità artistiche e culturali, per socializzare, comunicare e rapportarsi, conoscersi meglio e sfilare, collaborando, assieme agli asili, le scuole e i ricreatori, vero punto di riferimento e di aggregazione del territorio".

"Ogni rione conserva costumi, fotografie e filmati che possono essere recuperati, sistemati e in qualche modo presentati al pubblico anche attraverso mostre locali, da tenersi magari proprio nei ricreatori comunali. Così come non va perduta l'occasione per confermare, attraverso una mostra fotografica sull’Euro Carnevale, l'importante ruolo che Trieste si è conquistata nello scenario europeo, rimarcando la volontà di continuare a essere luogo deputato a ospitare manifestazioni internazionali. Gli incontri con l'Amministrazione comunale e le realtà rionali proseguiranno in questi giorni per perfezionare un programma che sarà presentato al più presto", concludono logna Prat e de Gioia.