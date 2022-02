Carnevale al Città Fiera

La primavera è ormai vicina e il carnevale porta con sé il desiderio di ritrovarsi e far vivere momenti di spensieratezza ai più piccoli. Città Fiera come di consueto ha in serbo tante iniziative pensate per tutta la famiglia. I festeggiamenti hanno già preso il via con la Mostra personale dell’artista Marino Salvador allestita al primo piano del centro. La mostra dal titolo “Carnevale Cromatico” è una vera e propria festa dell’arte e del colore, piena di energia e spensieratezza, il pubblico potrà visitarla gratuitamente fino al 5 marzo.



Sabato 26 e domenica 27 febbraio le gallerie del centro prenderanno vita grazie alle giocose esibizioni in compagnia del clown Polpetta e delle mascotte animate. Martedì 1 marzo dalle 15.00 il divertimento in maschera continuerà con le mascotte e la modellazione di palloncini, tante sorprese da scoprire e vivere in allegria.