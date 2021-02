Carnevale al Palmanova Village

Il Palmanova Village non rinuncia all’allegria del Carnevale e ha preparato una giornata di sorprese dedicate in particolare alle famiglie e ai bambini.



Nonostante l’emergenza sanitaria eslcuda l’organizzazione di eventi che possano creare assembramenti o situazioni rischiose, il Village vuole regalare ai propri clienti qualche ora di sereno divertimento in totale sicurezza, in particolare ai bambini che tanto amano questa festa e che ovviamente potranno arrivare vestiti in maschera.



L’appuntamento è per il 16 febbraio, martedì grasso, dalle 11 alle 19: nella grande piazza centrale del Village, un’animatrice in maschera distribuirà ai bimbi palloncini, maschere, cappellini e trombette e uno speciale ticket per ritirare la propria merenda speciale a scelta tra popcorn o zucchero filato.