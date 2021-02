Carnevale all'Immaginario Scientifico di Trieste

Carnevale: perché non passarlo al museo, magari vestiti in maschera? L'Immaginario Scientifico di Trieste sarà aperto al pubblico nella settimana di Carnevale. Martedì 16 febbraio il museo amplia l'orario di apertura, che sarà dalle 10.00 alle 18.00. Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 febbraio il museo rispetta l'orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 18.00.



Martedì grasso, oltre a sperimentare con gli exhibit museali, nel corso della giornata i bambini potranno anche vedere a colorate dimostrazioni e esperimenti divertenti, tanto da sembrare scherzi di Carnevale!



Protagonisti saranno i palloncini: fra reazioni chimiche, giochi di pressione e trasformazioni di energia, saranno l'occasione per sorridere e stupirsi, e allo stesso tempo scoprire in modo informale alcuni concetti scientifici di base.



Nel rispetto delle misure anti Covid è necessaria la prenotazione, da effettuare su www.immaginarioscientifico.it



Si richiede l’uso della mascherina, il distanziamento e la disinfezione frequente delle mani.