Carnevale all'Immaginario scientifico

A Carnevale ogni... esperimento vale! Venerdì 21 febbraio l'Immaginario Scientifico di Pordenone organizza la Serata al museo "Scherzi da scienziato": un’occasione per scoprire il museo in orario serale, solo per i bambini!



Dalle 18 alle 22 i piccoli scienziati fra 6 e 12 anni partecipare ad esperimenti ed esplorazioni in museo, all’insegna del divertimento e della scienza, intervallati da un gustoso spuntino: potranno così scoprire come la chimica, la fisica e la biologia possano essere divertenti, spiritose e a volte un po' bizzarre, grazie a esperimenti così curiosi da sembrare scherzi di Carnevale...

I bambini sono invitati a venire in maschera!

Il costo è di 25 euro a partecipante.

Iscrizione obbligatoria via mail: iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it

Per informazioni: www.immaginarioscientifico.it