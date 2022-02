Carnevale all'Immaginario Scientifico quest'anno è elettrizzante, anzi elettrostatico! Nei musei di Trieste e di Pordenone, regolarmente aperti nei rispettivi orari di apertura, le visite saranno allietate da brevi e frizzanti momenti di animazione, con esperimenti e dimostrazioni adatte a tutti, che daranno... carica ed energia alla giornata.



A Trieste il museo sarà regolarmente aperto sabato 26, domenica 27 febbraio e martedì 1° marzo, dalle 10.00 alle 18. I momenti di animazione sono previsti in tutte e tre le giornate alle ore 11.30, alle 15.00 e alle 16.30.



A Pordenone il museo sarà regolarmente aperto domenica 27 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00. I momenti di animazione sono previsti alle 11.30, 15.00 e 16.30. Martedì 1° marzo effettuerà un’apertura speciale dalle 14.00 alle 18.00, con momenti di animazione alle 15.00 e alle 16.30.



Per l’ingresso ai musei è consigliata la prenotazione su bit.ly/immaginarioscientifico-carnevale. Sono benvenuti i visitatori di tutte le età vestiti in maschera! Obbligatorio il Green pass rafforzato a partire dai 12 anni compiuti.