Carnevale, e tu che babaz sei?

Il carnevale è ormai alle porte e sebbene il periodo non consentirà i tradizionali festeggiamenti, in Val Resia si vuole comunque testimoniare l’arrivo di questo periodo con l’iniziativa “E tu che babaz sei?”. Per antica tradizione durante il carnevale si balla, si partecipa alla festa in piazza la domenica precedente le Ceneri con le maschere tradizionali ed, infine, proprio il giorno delle Ceneri si brucia il fantoccio che rappresenta il carnevale stesso e i bagordi e gli eccessi ad esso collegati. Tale evento è molto significativo per i resiani per i quali, in passato, il carnevale rappresentava un rito propiziatorio di passaggio e, proprio per questo, si propone di anno in anno da lungo tempo.



La situazione sanitaria generale, tuttavia, non consente lo svolgimento dei festeggiamenti in presenza ma ognuno potrà, comunque, fornire il proprio contributo per non lasciare scivolare via il carnevale senza ricordarlo e celebrarlo degnamente.

L’Ecomuseo Val Resia, in collaborazione con la Pro Loco Pro Val Resia organizza infatti, anche per quest’anno, l’iniziativa “E tu che babaz sei?”, che mira a sensibilizzare la realizzazione creativa del fantoccio di carnevale, chiamato per l’appunto “babaz”.

Tutti sono invitati a confezionare il proprio babaz, ad esporlo fuori casa e a proporre la propria opera sui social taggando la Pro loco @proloco.valresia e utilizzando l’hashtag #Püst2021.