Carnevale in Ludoteca, a Udine, da giovedì 24 febbraio a martedì 1° marzo.

Saranno proposti laboratori per giocare a dipingere dedicati ai bambini fino ai 3 anni, e poi un laboratorio di costruzione e narrazione per i bimbi dai 6 anni.



Sabato 26 febbraio Party Games, con un ricco menù di giochi da tavolo per una perfetta e divertente serata di Carnevale. Martedì 1° marzo, invece, si festeggerà indossando i calzini spaiati.



Per partecipare alle attività è necessario prenotarsi ed essere in possesso del Green Pass rafforzato dai 12 anni e mascherina.

