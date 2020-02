Carnevale per tutti i gusti a Casarsa

Triplicano i festeggiamenti di Carnevale a Casarsa della Delizia. Infatti, saranno tre le feste mascherate organizzate da Par San Zuan, Pro Casarsa, Progetto Giovani in sinergia con l'Amministrazione Comunale. Si parte con la tradizionale sfilata di gruppi e carri mascherati che si terrà domenica 16 febbraio a San Giovanni, si proseguirà con la 23esima Festa dei bambini in Piazza Italia a Casarsa sabato 22 febbraio, per finire con la Festa di Carnevale per Ragazzi in programma martedì 25 febbraio al Progetto Giovani. Tre momenti divertenti, per stare insieme e vivere con allegria il Carnevale casarsese.

Si parte, quindi, domenica 16 a San Giovanni. Alle 14 partirà la tradizionale sfilata dei carri e gruppi mascherati (ne sono attesi una quindicina) che si dirigeranno verso la piazza del paese, per poi continuare la loro sfilata lungo le vie sangiovannesi. I carri allegorici entreranno infine al Centro Comunitario Parrocchiale (ex Zuccheri) dove si terranno i festeggiamenti e le premiazioni finali, tra musica e divertimento. Alle 15.30, la tradizionale estrazione della lotteria "Il sole, la luna e le stelle", con balli di gruppo e, gli immancabili crostoli e frittelle realizzati da un gruppo di volontari sangiovannesi.

Si replicherà sabato 22 febbraio. Questa volta i festeggiamenti saranno a Casarsa in Piazza Italia dove, dalle 14.30 prenderà vita la XXIII Festa dei Bambini con spettacoli, giochi, baby dance, gonfiabili, face painting e dolci per tutti. Ogni anno viene proposto un tema diverso, e quest’anno i festeggiamenti avranno come filo conduttore i pirati.

Ultimo appuntamento in maschera, martedì 25 febbraio alle 15 con la Festa di Carnevale per Ragazzi al Progetto Giovani di Casarsa, dedicata al pubblico dei più giovani.

Il tutto in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista, Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, La Beorcja, Team Smile, Croce rossa, Azione Cattolica, Agesci e bar e ristoratori di Piazza Italia.