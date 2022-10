Carnia, laboratorio di creatività

Saranno dislocate in vari luoghi della città di Tolmezzo le “Opere in vetrina!” realizzate nell’ambito di “Mettiamoci a fuoco”, il progetto promosso dal Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Carnia – Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in collaborazione con la Cooperativa Itaca e la Comunità di montagna della Carnia e realizzato grazie all’impegno dell’Ente mostra permanente della Carnia ed esposte dal 17 ottobre al 6 novembre.

Il progetto nel corso dell’estate 2022 ha coinvolto una novantina di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 19 anni della Carnia in un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature dell’arte come strumento di espressione creativa.

Il progetto, strutturato in 10 laboratori gratuiti condotti da artigiani e artisti del territorio, ha permesso ai ragazzi di sperimentarsi abbinando teoria e soprattutto tanta pratica offrendo loro l’opportunità di esprimere sé stessi e, al contempo, confrontarsi con i coetanei vedendo nascere direttamente dalle loro mani dei manufatti.



Il rumore di scalpello e mazzuolo ha cadenzato il laboratorio di intaglio nel legno in cuiha fornito ai ragazzi indicazioni per dare vita a maschere tipiche dell’arco alpino esposte presso l’ISIS Fermo Solari. Il piacere di modellare e la pazienza non sono mancati ai giovani che, accompagnati da, si sono cimentati con la ceramica dando vita a lanterne, bassorilievi e scacciapensieri esposti presso “Il Fornaio”.Le sale della biblioteca civica “Adriana Pittoni” ospitano gli elaborati dei laboratori di fumetto e arte e pittura, entrambi condotti da. Dalle tavole di “The Krown e il mistero di Palazzo Vecchio” e “Insane Kakashi” emerge il lavoro di gruppo che ha portato i ragazzi ad ideare in ogni dettaglio i due fumetti; la creatività e l’invito ad andare fuori dagli schemi precostituiti ha caratterizzato il percorso sperimentale di arte e pittura.ha incoraggiato i ragazzi a (ri)scoprire con occhi diversi il mondo che li circonda attraverso l’obiettivo della macchina fotografica; gli scatti esposti presso il cinema David e l’ISIS Fermo Solari ripercorrono i percorsi tematici realizzati in studio e nel corso delle uscite sul territorio.Creatività, manualità e fantasia hanno portato alla realizzazione di accessori unici nei laboratori di tessitura e borse. Sciarpe colorate, nate dai telai ai quali i ragazzi si sono cimentati seguendo le indicazioni di, illuminano le vetrine di Mazzonetto, Antema, “Al Telar”, Merceria Fior Margherita e dell’Ente Mostra Permanente della Carnia. Forme, materiali e colori diversi caratterizzano le borse ideate dai partecipanti al laboratorio condotto daed esposte presso le vetrine di “Sisters”, “Boutique della pelle”, “Seduzioni” e “Room 17”.“... robe da pazzi” è lo spettacolo teatrale ideato dal gruppo del laboratorio di arteatro che andrà in scena il 22 ottobre alle ore 20.30 presso il teatro del Collegio Don Bosco di Tolmezzo. Tutti i dettagli dello spettacolo, dal titolo al copione, portano la firma dei ragazzi pronti a salire sul palco avvalendosi della regia di. Lo spettacolo aperto al pubblico costituirà l’occasione per ringraziare e dare l’arrivederci ai partecipanti di tutti laboratori a cui verranno consegnati gli attestati di partecipazione.Dall’8 al 28 novembre sarà inoltre possibile ammirare le opere di tutti i laboratori nella sede dell’Ente mostra permanente della Carnia.