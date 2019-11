Casa Carli entra in 'Attimi di vita' per l'Area Giovani del Cro

Come la danza, anche realizzare un semplice oggetto artigianalmente può diventare occasione per esprimersi e sperimentare il potere trasformativo del fare creativo e della bellezza. In questo solco si inserisce la nuova collaborazione nata tra Casa Carli, la comunità residenziale gestita dalla Cooperativa sociale Itaca che a Maniago accoglie persone con disabilità, il suo laboratorio Officina Creativa e “Attimi di vita in punta di piedi”, lo spettacolo di beneficenza organizzato da associazione StudioDanza e studio fotografico Fb Uno per raccogliere fondi a favore dell’Area Giovani del CRO di Aviano.



Giunta alla 7^ edizione, la manifestazione - che vede anche la collaborazione di Comune di Maniago, C’entro anch’io, Confcommercio delegazione di Maniago e Pro Maniago - si terrà al Teatro comunale Verdi il 15, 16 e 17 novembre con la partecipazione di una trentina tra le più prestigiose scuole di danza del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (qui il programma dell’evento). Acquistando le creazioni realizzate dall’Officina Creativa sarà possibile sostenere la raccolta fondi: a disposizione mollette, quadri, cartoline, quaderni e segnalibri.



Ci sono eventi e situazioni che assumono particolare significato e generano emozioni nelle persone che li vivono. È il caso del primo incontro tra Casa Carli e StudioDanza, avvenuto nell’estate scorsa, grazie a due giornate dedicate alla danzaterapia rivolte ad alcuni residenti della Comunità e del gruppo appartamento Girasole, e condotte dalle insegnanti dell’associazione diretta da Rita Gentile. Di quel primo incontro è stato realizzato un video, grazie al sostegno di Ris.Da Portogruaro di Bruno Marusso, curato dalla Cooperativa Claps con foto di Lucia Di Luzio di Fb Uno, che sarà proiettato ogni sera prima dell’inizio degli spettacoli.



“Attimi di vita in punta di piedi” sarà per l’Officina Creativa di Casa Carli non solo una preziosa occasione per raccontare la propria esperienza di cittadinanza attiva e integrazione sociale, ma soprattutto per impegnarsi a favore di Area Giovani CRO, reparto del Centro di riferimento oncologico di Aviano dedicato alla cura degli adolescenti e giovani adulti con tumore.



“Ci occupiamo di una piccola produzione di manufatti decorativi che sono caratterizzati dall’utilizzo di materiali di scarto e di recupero – spiegano da Casa Carli -. Il nostro valore aggiunto risiede nel fatto che ogni nostra creazione è non solo unica ma è un’opera collettiva, esattamente come accade in una performance di danza, realizzata con il contributo di ogni singolo partecipante e valorizzando le diverse abilità di ciascuno”.



L’Officina Creativa è un laboratorio espressivo e socializzante rivolto principalmente alle persone che risiedono a Casa Carli, ma aperto anche ad altri beneficiari dei servizi del territorio o a privati cittadini che desiderino partecipare ad attività creative in un ambiente protetto e accogliente.



Dove trovare i gadget per “Attimi di vita in punta di piedi”

Le creazioni di Casa Carli sono già disponibili a Maniago nelle sedi di associazione StudioDanza in via dei Fabbri 32, foto Fb Uno in piazza Italia 30, Dream bar in via Dante Alighieri 43, salone Duo Professional in via Fabio di Maniago 17, Piazza Sport in via Umberto Primo 26, Pizzeria all’Angolo in via Umberto Primo 64, Pizzeria da Mario in via Pordenone 81.



Il 15 16 e 17 novembre, prima dell'inizio degli spettacoli, sarà possibile acquistare i gadget dell’Officina Creativa anche al corner Itaca allestito nel foyer del teatro. Scarica il pieghevole dell’Officina Creativa