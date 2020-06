Casa della terza età a San Vito al Tagliamento, lavori entro l'anno

Nella lista delle opere pubbliche 2020 per quasi 10 milioni di euro previste dall’Amministrazione comunale, si trova il progetto di riqualificazione della Casa della terza età, ovvero il centro di associazioni e diurno di via Codizze. Struttura nata come luogo per ospitare la storica scuola dei casari, poi riconvertita e che risente del passare dei decenni.



Un intervento suddiviso in tre lotti: i primi due partiranno già dopo l’estate, tra settembre e ottobre e si concentreranno sulla riqualificazione dell’edificio. Un investimento di 900 mila euro, finanziati con fondi comunali. Il cantiere cercherà di interferire il meno possibile con l’attività svolta all’interno del centro. Attività che, si ricorda, è sospesa da settimane per via dell’emergenza sanitaria Covid-19: gli utenti sono così seguiti a distanza dalle operatrici della Casa della terza età. Ma quando potrà riaprire il servizio che vede, come si diceva, la collaborazione anche di diverse associazioni e volontari? In questo caso si attendono le direttive nazionali, per poter garantire l’apertura in sicurezza dei locali.



In attesa, si va avanti con il progetto. L’opera in programma prevede non solo ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’edificio, ma anche ampliamento degli spazi disponibili ma non utilizzabili finora. Il cronoprogramma definito dal Comune di San Vito vede allo stato dell’arte l’affidamento a un professionista sia della progettazione esecutiva che della direzione lavori: si prevede che l’elaborato tecnico sia pronto per luglio. Poi si passerà all’approvazione e, una volta ricevuto il via libera, sarà attivata la procedura per individuare le imprese costruttrici: infatti, si ricorda che l’intervento è stato suddiviso in tre lotti. Si inizierà riqualificando l’ingresso e i servizi.Si andrà quindi a rifare tutta la parte che oggi viene utilizzata dagli anziani per le loro attività. Il secondo lotto si concentrerà sul recuperare una stanza sul retro, ancora al grezzo, utilizzata quando l’edificio era ancora scuola per casari, di fatto ampliando gli spazi disponibili. Ad inizio del prossimo anno, invece, sarà effettuato l’intervento di messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Lavori che non impatteranno sugli altri due lotti e sull’uso degli spazi. L’obiettivo è che il cantiere si esaurisca entro primavera 2021.Accanto alle opere di miglioramento strutturale e di restyling, in agenda ci sono anche investimenti sulle nuove tecnologie: l’edificio sarà completamente cablato anche in vista di futuri interventi multimediali, così da trovarsi pronti per fornire servizi utili a contribuire a migliorare la connessione, anche a distanza, con gli ospiti della struttura, via web o smartphone. E ci saranno anche arredi più funzionali.“Tra i punti fermi alla base del progetto, i lavori non dovranno interrompere l’attività del centro - afferma l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis -. Rispetto invece all’alternativa di demolire e ricostruire lo stabile, dopo attenta valutazione, con il progetto preliminare in mano, si è deciso per la sua profonda ristrutturazione perché i costi di demolizione e ricostruzione sarebbero stati molto superiori. Inoltre, l’attività del centro diurno che vedi iscritti una quarantina di persone sarebbe rimasta ferma per lungo tempo e noi vogliamo ripartire”.“La futura Casa della terza età vorrà essere uno spazio accogliente e solidale , dove gli utenti saranno seguiti - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Sarà una struttura aperta, accessibile su San Vito, dedicata non solo agli over ma a tutti i sanvitesi, in cui trovare una pluralità di servizi per la persona. E’ una delle opere prioritarie per questa Amministrazione comunale e contiamo di vederla pronta entro la primavera 2021”.