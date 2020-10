Casa Moderna, gran finale sabato e domenica

Casa Moderna 2020 continua con successo ed è pronta ad accogliere numerosi visitatori nelle due giornate finali di sabato 10 e domenica 11 ottobre con eventi gratuiti da non perdere e un’esposizione ricca di proposte e soluzioni innovative.

Affluenza in crescita: numerosi, stimolanti e gratuiti gli eventi in programma; concrete e utilissime le proposte negli stand: sono i tratti principali di una Casa Moderna edizione speciale con ancora due importanti giornate di lavoro e di contatti per gli espositori presenti alla Fiera di Udine dove la casa è declinata in Biologica, Sicura e Verde.

Eco-sostenibilità e risparmio energetico, tecnologie e sistemi per vivere più serenamente in casa, la rivalutazione del giardino e del terrazzo per vivere outdoor sono infatti i macro filoni espositivi di Casa Moderna che strizza l’occhio a soluzioni innovative favorite dalla tecnologia e dettate non solo dal vivere postcovid, ma anche dall’affermarsi delle economie green e circolari. Lo si vede in fiera nelle soluzioni compatte e super funzionali home-office, nella cucine dotate di elettrodomestici super efficienti, nella palestra che occupa solo 2 mq… per una casa multitasking, funzionale e anche bella da vedere e vivere grazie ad una determinante componente di design, particolarmente visibile nello stand di Cluster Arredo FVG con la partecipazione di aziende leader del manifatturiero regionale.

Dopo la casa ufficio e la casa palestra, il terzo Focus di Casa Moderna sulle nuove dimensioni dell’abitare è dedicato alla Cucina, alla tecnologia degli elettrodomestici e…alla ricette. Se ne parlerà domani sabato 10, alle 17,00 nell’area eventi del padiglione 6, con Maurizio Pighin, esperto e consulente alla vendita di elettrodomestici Stefano Basello, chef, vincitore del premio nazionale “storie di territorio e sostenibilità” ai “Food&Wine Italia Awards” 2020. In collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia Spezzare il pane e sentire il profumo del bosco: lo chef Basello presenta il suo pane realizzato con la farina ottenuta dalla corteccia degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.

Per chi visiterà Casa Moderna sabato e domenica (dalle 10 alle 20), l’ingresso è di 3 euro previa registrazione online su www.promocasamoderna.it.

L’ingresso in fiera consente di prendere parte a tutti gli eventi.

Questi gli appuntamenti di domani, sabato 10 ottobre:

Dalle 15 alle 15.20 sala eventi padiglione 6 Future forum 2020. il domani inizia oggi: la scuola come motore di formazione. Sul webwall una puntata del nuovo format televisivo di FF su Telefriuli con cui la Camera di Commercio di Udine e Pordenone traccia gli scenari futuri dell’economia e della società regionale.

Dalle 15 alle 15.15 sala Bianca (1° piano ingresso ovest) Pillole ecobonus. A cura di Soluzioni Innovative. Argomenti: Soluzioni innovative nanotecnologiche a base di Aerogel; Bonus facciate 90% ed Ecobonus 110%; Interviene Carlo Bettarini, agente Barozzi Vernici per il Friuli Venezia Giulia.

Ore 17 area eventi padiglione 6 Focus 3 sulle nuove dimensioni del vivere e dell’abitare: Ricette e tecnologie in cucina, a cura di Udine e Gorizia Fiere con la collaborazione di Cluster Legno Arredo Casa Fvg. Introduce e modera Carlo Piemonte, Direttore Cluster Legno Arredo Casa Fvg. Intervengono: Maurizio Pighin, esperto e consulente alla vendita di elettrodomestici e Stefano Basello, chef, vincitore del premio nazionale “storie di territorio e sostenibilità” ai “Food&Wine Italia Awards” 2020. In collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia “Spezzare il pane e sentire il profumo del bosco: lo chef Stefano Basello presenta il suo pane realizzato con la farina ottenuta dalla corteccia degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.

Ore 18.30 area eventi padiglione 6 presentazione de Il filo dei sapori, a cura della UTI della Carnia la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e le specialità culinarie "Made in Carnia”. Un modo gustoso per scoprire il ricco ventaglio di prodotti della terra e dei derivati attraverso esposizioni, dimostrazioni e degustazioni.