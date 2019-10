Casa Moderna, informazioni utili per visitare la fiera

Le porte di Casa Moderna, la fiera più importante e attesa del Nordest nel settore casa-arredo, aprirà le sue porte ai visitatori sabato 5, alle ore 11, nella sala bianca della Fiera.



Target diversi

L’azione promozionale per facilitare l’afflusso di pubblico e quindi incrementare i contatti tra espositori e visitatori è particolarmente sostenuta e diversificata su vari target.

Tra questi ci sono i giovani under 35 che potranno visitare gratuitamente la fiera nella giornata di martedì 8 ottobre. Non mancano le famiglie alle quali è stato dedicato appunto un ‘biglietto famiglia’ che consente ai genitori con figli di entrare al costo unico di 10 euro. E’ previsto, inoltre, l’ingresso ridotto per le serate dei giorni feriali, per gli studenti universitari e per gli over 65.



Invito ai professionisti

E’ stata confermata l’iniziativa avviata lo scorso anno e rivolta agli architetti, ingegneri, geometri e periti industriali appartenenti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia: questi professionisti potranno visitare gratuitamente Casa Moderna durante i giorni feriali.

Anche la campagna digital Adv su alcuni media della Slovenia consentirà, previa registrazione, l’ingresso ridotto.



Occasione di confronto

Da sempre Casa Moderna favorisce occasioni di incontro-confronto, di relazione, di approfondimento e di formazione: anche quest’anno aziende, imprenditori, professionisti e istituzioni scelgono il più accreditato evento dedicato alla casa e all’abitare per organizzare incontri, convegni, seminari, presentazioni e altri appuntamenti per gli addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico.



Auto e bimbi a posto

I parcheggi esterni (circa 3mila posti) sono gratuiti, ma quest’anno ci sarà la novità del ponte pedonale per il collegamento diretto con il Città Fiera.

Il Baby Parking è gratuito e attivo tutti i giorni al padiglione 4, il servizio Baby Parking è molto utile e apprezzato dalle famiglie, perché mentre mamme e papà visitano gli stand con la necessaria tranquillità e la dovuta attenzione, i loro bimbi possono giocare e divertirsi in un’area a loro riservata, attrezzata e sorvegliata da personale dedicato. Gli orari sono da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19.



Servizio bus

L’auto, però, non è indispensabile per raggiungere la Fiera. E’ previsto, infatti, il servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi della SAF Autoservizi Fvg.



Costi e orari

Sono stati confermati sia l’orario di apertura:

da lunedì a venerdì dalle 15 alle 21 e sabato e domenica dalle 10 alle 21, sia i prezzi dei biglietti d’ingresso :

intero 7 euro, ridotto 5 euro.