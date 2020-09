Casa Moderna, la fiera per riscoprire il piacere dell'abitare

Da sabato 3 a domenica 11 ottobre torna l'appuntamento con la 67ma edizione di Casa Moderna, a Udine, che aprirà in sicurezza le porte ai visitatori e accenderà le luci sugli stand degli espositori per essere nuovamente, anche in modo diverso, la Fiera del Friuli Venezia Giulia sulla casa e l’abitare.

Sarà una Casa Moderna diversa, quella 2020, espressione della volontà e dell'impegno nel ripartire insieme affrontando le sfide insidiose della pandemia, trasformandole in accelerazioni di crescita e di cambiamento per rilanciare le filiere produttive del settore casa-legno-arredo. Il tutto senza rinunciare a una sempre più determinante componente di design e alla volontà di esplorare nuovi scenari di convivenza tra piattaforme fieristiche digitali e fiere fisiche.

La nuova “personalità” di Casa Moderna 2020 è stata presentata oggi, lunedì 28 settembre, da Lucio Gomiero, Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere, e da Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine.



Tecnologia a misura di fiera

L'inaugurazione

Aree espositive

Digital Virtual Area: Casa Moderna moves into the Future

Le nuove dimensioni del vivere e dell’abitare

Eventi e incontri dedicati all’enogastronomia

Future Forum 2020 “Il domani inizia oggi”

Novità e anteprime

Ecobonus al centro dei convegni

“Fortemente ancorata al territorio e alla gente, Casa Moderna mette in atto servizi e iniziative che ci consentiranno di acquisire, in ottica regionale, un’esperienza ancora più forte per il futuro – afferma Gomiero – innovando l’approccio verso l’espositore e il visitatore nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria che diventa quindi un’opportunità, uno sprone a trovare nuove strade, nuove modalità di interazione e nuovi valori”.Considerati gli ampi spazi che il quartiere fieristico mette a disposizione, Casa Moderna si distribuisce a maglie larghe evitando assembramenti, consentendo di essere visitata in sicurezza e vissuta in serenità garantendo il distanziamento e le misure di precauzione anti-contagio definite dall’accordo di tutte le Fiere Italiane e il tavolo tecnico-scientifico del Governo e della Regione Fvg.“Il sistema della comunicazione e delle relazioni è profondamente cambiato - dice Da Pozzo - e le aziende ormai si sono orientate a usare molto gli strumenti digitali per farsi conoscere. La Cciaa ha perciò pensato di mettere a disposizione dei visitatori di Casa Moderna, la fiera più importante, in cui crediamo e in cui vogliamo investire, una sorta di vetrina virtuale in 3D, in cui saranno sperimentalmente presenti alcune aziende-pilota del territorio”.La tecnologia sarà posta nel padiglione 6, attraverso 4 postazioni pc per gli utenti e due grandi video. La piattaforma consentirà alle aziende di partecipare a fiere, tenere conferenze o uno showroom e fare networking con il solo download di un’applicazione. Il “mondo” visualizzato dall’app è online e in 3D e clienti o partecipanti aderiscono virtualmente tramite un avatar. Sul sistema fieristico, Da Pozzo ha ribadito come a livello nazionale e internazionale, “ben prima del Covid fosse già in difficoltà. A livello locale, bisogna superare parcellizzazione e campanilismi. È fondamentale studiare un modo per riposizionare queste realtà e traghettarci verso un futuro che tenga conto di questa complessità, mantenendo e sviluppando, nel contempo, gli eventi più importanti, come Casa Moderna”.Casa Moderna mette in moto sinergie con istituzioni e realtà del territorio, come testimoniano la partecipazione della Regione con uno stand, e poi ancora il patrocinio del Comune di Udine, la partnership della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il Cluster Arredo Fvg e la filiera solidale PEFC (Programme for Endorsement Certification schemes). Riconfermato anche lo sponsor storico, AMGA – Gruppo Hera, presente in fiera con uno stand di consulenze sulle offerte luce e gas studiate per ridurre l’impatto sull’ambiente dei nostri comportamenti quotidiani. Consulenze sui prodotti e servizi bancari legati alla casa nello stand di Banca Intesa San Paolo. Nel team dei sostenitori di Casa Moderna anche lo sponsor tecnico Pulitecnica Friulana.Sarà l’Assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ad inaugurare la 67^ edizione, sabato 3 ottobre, alle ore 11.30, nell’area eventi del padiglione 6.L’accesso in Fiera avverrà dall’ingresso ovest e si uscirà dall’ingresso sud; oltre all’accredito/registrazione, è prevista la misurazione della temperatura, l’uso di gel igienizzante e l’utilizzo corretto della mascherina. Per sostenere le aziende espositrici sono state applicate nuove tariffe delle aree espositive con un ribasso del 25%.I visitatori beneficeranno di nuovi percorsi sicuri e speciali promozioni per l’ingresso gratuito o a prezzi molto contenuti previa registrazione su www.promocasamoderna.it.Nei padiglioni di Casa Moderna ci sono aree espositive tematiche create nelle precedenti edizioni come Casa Biologica e Casa Sicura e ai quali si è recentemente aggiunta Casa Verde: risposte che hanno assecondato e preceduto esigenze sempre più attuali.La ripresa post Covid-19 cambia scenari e prospettive su tutti i fronti e in tutti i settori. Compreso quello fieristico, che se da sempre è stato lo specchio dell’andamento dell’economia, dei consumi e delle tendenze, oggi lo è ancora di più. Oltre a fotografare la stato di fatto, l’evento fieristico deve, per sua natura e missione, spingersi oltre, tracciare prospettive, proporre opportunità per il futuro, creare connessione e scambio tra le due componenti che creano e influenzano il mercato: domanda e offerta. Promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone ed Udine e da Udine e Gorizia Fiere, nel padiglione 6, ci sarà la Digital Virtual Area /CASA Moderna Moves Into The Future. Un’ anteprima di quella che sarà un’evoluzione del processo in atto in molte fiere, già prima della pandemia e che è stato accelerato dalla nuova situazione: lo sviluppo di piattaforme fieristiche digitali che si affiancano alle fiere fisiche.Nella digital vitual area, il pubblico potrà fare un assaggio di una Casa Moderna che muove verso il futuro con 5 stand online visitabili dalle postazioni appositamente realizzate con l’ausilio di mega monitor. A far sperimentare ai visitatori questo nuovo modo di fare fiera ci saranno alcuni nomi d’eccellenza della produzione di cucine, quali Snaidero e Veneta Cucine, tre importanti retailer di mobili Bertolutti, Bergamin e Cumini e, sotto l’egida del Cluster Legno Arredo Casa, un’azienda leader dei mobili per la casa Calligaris, una delle più importanti ditte di produzione di sedute del distretto manzanese la Blifase e la DVO, dinamica azienda friulana di mobili per ufficio.Martedì 6 ottobre, alle 17, nell’area eventi del padiglione 6, si terrà un workshop dedicato ad analizzare le potenzialità del digitale nelle fiere e negli eventi e l’importanza della ”fisicità” delle manifestazioni fieristiche che, seppur in forme rinnovate, mantengono inalterato il fascino e l’emozione del contatto tra persone e con i prodotti “dal vivo”.Tre i Focus/Incontri in programma su Home Office & Space School, Wellness Indoor e Outdoor, Cooking.La quarantena obbligatoria legata all’emergenza coronavirus ci ha fatto capire come per resistere all’isolamento serva una sfida globale, che abbracci sostenibilità, sicurezza, stili di vita, abitudini e spazi. In questi mesi ci siamo accorti dell’importanza dell’ambiente domestico, dopo averlo vissuto per anni quasi come un albergo, riducendolo all’essenziale, perché la vita era fuori, per strade e piazze, e svuotandolo di servizi. L’effetto movida ha condizionato il rapporto con l’abitazione, salvo poi riscoprire le scale, utili anche per l’esercizio fisico, il giardino, il balcone terrazzato, le stanze ben delimitate per poter applicare la didattica online e lo smart working, elementi - questi ultimi – che rivedono le moderne zone living tipo open space. Il forno e la cucina, la scuola, l’ufficio, la palestra rientrano nelle nostre case rivisitandole e mutando il nostro modo di viverle. Cluster Arredo FVG (1082 localizzazioni attive e un fatturato annuo di 3,4 mld di euro) porta in fiera un contributo di conoscenza ed esperienza nel settore legno – casa – arredo con un’area espositiva che mette in risalto la qualità, le nuove frontiere e la dinamicità della manifattura arredo regionale. Udine e Gorizia Fiere, per raccontare come viene ridisegnato lo spazio vitale nella casa, organizza tre Focus in collaborazione con Cluster Arredo.I tre Focus si svolgono nell’area eventi del padiglione 6 e sono rivolti sia ai professionisti del settore sia al pubblico della manifestazione: “Home office e sistema casa: un ambiente che si trasforma”, mercoledì 7 ottobre – ore 17, con Filippo Saponaro, architetto Cristian Malisan, designer Studio Malisan Marco Tenani, export executive DVO All’apertura del worshop parteciperà anche, in collegamento con Milano, il nuovo Presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, Umberto Cabini.“Indoor & Outdoor Welness: nuove frontiere del benessere”, venerdì 9 ottobre – ore 17., con Fabio Passon, architetto, Dair Architetti Associati Gabriele Venier, Fri.land Alessandro Englaro, Akuis “Ricette e tecnolgie in cucina” in collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori del Fiuli Venezia Giulia Sabato 10 ottobre – ore 17.00 Intervengono: Maurizio Pighin, esperto e consulente alla vendita di elettrodomestici Stefano Basello, chef, vincitore del premio nazionale “storie di territorio e sostenibilità” ai “Food&Wine Italia Awards” 2020.Casa Moderna quindi come piattaforma che unisce fiera, aziende e prodotti eccellenza includendo territorio e risorse turistiche e presentando in anteprima i grandi eventi del territorio dedicati al cibo e al vino.Questo il programma, aperto a tutti:Presentazione de “La Nuova Cucina” con Walter Filiputti Martedì 6 ottobre - ore 18.30 Per sentire che sapore ha il futuro. Un assaggio delle cene-laboratorio firmate dagli chef del Consorzio e da uno dei 20 givani chef organizzate nei 20 ristoranti del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori dal 3 settembre al 29 ottobre. Anteprima 22^ edizione Ein Prosit Giovedì 8 ottobre - ore 18.30 Nel corso degli anni Ein Prosit ha avuto il privilegio di ospitare alcuni dei più grandi cuochi italiani, che hanno proposto all’interno degli “Itinerari del Gusto” i piatti della loro cucina abbinati ai vini del Friuli Venezia Giulia. Una piccola anteprima in attesa dell’evento. “Spezzare il pane e sentire il profumo del bosco”. Sabato 10 ottobre - ore 17.00 in collaborazione con Cluster Arredo La Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia presenta lo chef Stefano Basello, vincitore del premio nazionale “storie di territorio | sostenibilità” ai “Food&Wine Italia Awards 2020”. Basello propone il suo pane realizzato con la farina ottenuta dalla corteccia degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Presentazione de “Il Filo dei Sapori” Sabato 10 ottobre - ore 18.30 A cura della Uti della Carnia la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e le specialità culinarie "Made in Carnia”. Un modo gustoso per scoprire il ricco ventaglio di prodotti della terra e dei derivati attraverso esposizioni, dimostrazioni e degustazioni.Dalle trasformazioni geopolitiche alle nuove rotte commerciali, dai cambiamenti nel mondo del lavoro e della scuola alla socialità. Da Casa Moderna è possibile seguire alcune puntate del nuovo format televisivo di Future Forum con cui la Camera di Commercio di Udine e Pordenone traccia gli scenari futuri dell’economia e della società regionale. In onda su Telefriuli, con la collaborazione del Messaggero Veneto, FF 2020 è curato da Impactscool, prima impresa italiana che si occupa di ricerca, consulenza e formazione dedicata al Futures Critical Thinking, e vedrà la partecipazione della ceo e cofondatrice Cristina Pozzi, imprenditrice sociale, divulgatrice e attivista con l’obiettivo di influenzare positivamente la società, unica italiana scelta dal World Economic Forum come Young Global Leader 2019-2024. Le puntate visibili in Fiera, dall’area eventi del padiglione 6, sono in programma alle ore 15.00 nelle giornate di martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre.Tra le novità e anteprime dell’arredo – design proposte negli stand Innanzitutto una forte “contaminazione” di colori e materiali. Le finiture cromatiche seguono un percorso emozionale dove le serigrafie estetiche vengono riportate su carte da parati, muri, pareti, tappeti fino ad arrivare ai tessuti. Serigrafie di toni morbidi e accesi vengono riportate anche sul tessile di alta moda. Le serigrafie vengono proposte in fiera su salotti, pareti, tappeti e complementi. Forte ritorno dei materiali naturali come il legno, il ferro e la pietra miscelati insieme col cemento. Come spiega Claudio Bertolutti, imprenditore ed espositore, verranno proposti prodotti della zona living e della zona notte con frontali ante e cassetti in vero cemento steso a mano. Grande ritorno alle lavorazioni artigianali (come ad esempio tagli ed innesti a 45°) e una grande cura del particolare in senso estetico, ma anche e soprattutto qualitativo. I volumi degli elementi componibili vengono rivisitati per ottimizzare gli spazi. La cura e l’attenzione a tutti i dettagli, dalla progettazione allo sviluppo del progetto, trovano un solido alleato nella tecnologia applicata a particolari render di alta definizione utilizzati da Casa Evolution, azienda molto concentrata sui colori e finiture di nuovi prodotti esposti in fiera e non ancora presenti sul mercato.Nei Convegni di Casa Moderna si parla di: Ecobonus 110%, Sistemi costruttivi antisismici, Efficienza energetica, Riduzione dei rischi naturali-riuso e rigenerazione del territorio e del patrimonio edilizio... In agenda anche la presentazione del Progetto del nuovo Polo Termale di Grado. “Super Bonus e detrazione 110%: un’opportunità per riqualificare il patrimonio edilizio” Promosso da Udine e Gorizia Fiere con la collaborazione dell’Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Ingegneri di Udine. Domenica 4 ottobre e Giovedì 8 ottobre – ore 17.00 – area eventi padiglione 6 7 Intervengono: Alberto Camillotti, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine Marco Bottega, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Udine L’intervento di Camillotti verterà ad analizzare le tematiche fiscali legate al Superbonus 110%. La nuova normativa permette infatti di massimizzare l’impatto fiscale delle ristrutturazioni: attraverso un consistente risparmio fiscale con il meccanismo delle detrazioni sarà infatti possibile procedere a riqualificare il patrimoni edilizio di privati e condomini. Oltre ad analizzare i requisiti squisitamente tributari per l’accesso al beneficio, l’intervento riguarderà anche il meccanismo dello sconto sul corrispettivo e la cessione del credito: queste opzioni consentono infatti, anche ai soggetti con capienza Irpef limitata, di beneficiare dell’agevolazione. Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura rappresenta il vero appeal della norma e sarà scelto dalla maggioranza dei contribuenti, ciò grazie anche al coinvolgimento del sistema bancario e creditizio. Il Superbonus 110%, che si applica per opere di riqualificazione edilizia effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, “è certamente la migliore opportunità degli ultimi anni per ammodernare, rendere efficienti e mettere in sicurezza le nostre abitazioni e le nostre città, massimizzando al contempo il valore degli immobili – afferma Bottega sulle pagine di Corriere Imprese -. Questa misura consentirà inoltre, dopo anni di paralisi, un’importante ripresa in tutto il Paese dell’attività edilizia, da sempre considerata il settore trainante e volano per eccellenza dell’economia”. E’ importante evitare improvvisazioni e scegliere tecnici e professionisti di fiducia per un’analisi accurata dell’immobile e per seguire in modo corretto tutte le procedure per accedere alle detrazioni fiscali.Gli straordinari cambiamenti che abbiamo vissuto negli ultimi mesi necessitano di una reinvenzione dei luoghi in cui viviamo. Abbiamo bisogno di esplorare modi per massimizzare l’uso degli spazi, generare un senso di sicurezza e creare ambienti adatti alle mutate esigenze. Questo può essere ottenuto rendendo i territori, le città, gli edifici più resilienti ai cambiamenti di qualsiasi natura (sociale, economica, sanitaria, climatica, ecc.) tramite: la riduzione dei rischi e dei danni connessi a eventi calamitosi in termini di popolazione esposta, vittime, perdite economiche, ecc., con interventi sul territorio e sul costruito che aumentino la sicurezza, la salubrità e la flessibilità funzionale minimizzando lo spreco di risorse e le perdite economiche; il riuso di luoghi, edifici e spazi inutilizzati o sottoutilizzati per far fronte a nuove e mutate esigenze, anche temporanee, al fine di garantire il recupero di ambiti degradati o obsoleti; il riciclo di porzioni di territorio attraverso la loro rigenerazione intesa come ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio edilizio esistente per mezzo di un progetto unitario basato sulle peculiarità del contesto sociale, economico, culturale e ambientale dell’area o quartiere in cui si attua, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti nel rispetto dei principi di sostenibilità.Nuovo orario di apertura al pubblico: sabato e domenica 10.00 – 20.00 da lunedì a venerdì 14.30 – 20.00 Ristorazione in Fiera: per soddisfare diversi gusti ed esigenze con piatti e proposte…”su misura” saranno attivi diversi punti di ristoro nel rispetto delle norme di sicurezza anti – Covid 19. Parcheggi: 3.000 posti auto gratuiti Usa l’autobus: Linea 9/F – Servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi della SAF Autoservizi FVG (info: Numero Verde 800052040 – 0432 524406).