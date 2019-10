Casa Moderna punta al green

Le quasi 20 mila imprese del comparto ‘casa’ in Friuli Venezia Giulia costituiscono una realtà economica significativa e rappresentano trasversalmente tanti settori, dalla manifattura ai servizi, dal legno-arredo all’impiantistica, dal commercio alla sostenibilità ambientale, fino all’innovazione.



È su questo cardine che si presenta Casa Moderna, la fiera più importante e attesa del Nord Est nel settore casa-arredo, che aprirà i battenti il prossimo 5 ottobre per concludersi domenica 13.

“La 66a edizione sarà una fiera che si presenta con la forza della tradizione unita a una grande capacità di innovazione – sottolinea l’Amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere, Lucio Gomiero -. Il tema della casa è quello su cui convergono tante realtà produttive del territorio, per questo la fiera dovrà rappresentare un punto di contatto e una vetrina per le eccellenze del Friuli. Certo, la fiera come la consideravamo qualche anno fa, sta rapidamente mutando pelle. Prima il prezzo dello stand dipendeva dai metri quadri di esposizione, oggi si guardano i contatti che è in grado di catalizzare l’evento. Dobbiamo fare i conti con questa mutazione per approntare nuove strategie per affrontare il futuro. Per esempio, Casa Moderna alle aziende si propone anche come hub, con iniziative congiunte di co-marketing che nelle ultime edizioni si sono concretizzate in due brand extension attraverso il sito web e nell’ Open Design”.



Dentro Casa Moderna, appuntamento clou dell’abitare per interni ed esterni, oltre a Casa Biologica (che è arrivata alla 19a edizione) dedicata al settore della bioedilizia e alla quarta edizione di Casa Sicura, debutta quest’anno Casa Verde, dedicata alla tendenza che unisce artigianato, innovazione, design, forme, materiali, piante e fiori per l’arredamento outdoor.



“Il legno rappresenta sicuramente un tassello importante nel futuro della montagna – evidenzia ancora Gomiero -. L’uragano Vaia dell’ottobre 2018 ha provocato danni molto ingenti al patrimonio forestale, soprattutto nel Nord Est. In quest’area oltre 60% delle foreste sono certificate PEFC (Programme for endorsement of forest certification schemes).E’ in questa situazione che PEFC ha deciso di lanciare il progetto di Filiera solidale, per la gestione del legname proveniente dagli schianti e la tracciabilità del legno”.