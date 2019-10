Casa Moderna, sicurezza di famiglia

Giunta alla sua quarta edizione, Casa Sicura è si propone come salone nell’ambito di Casa Moderna per dare spazio a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente familiare, nelle abitudini e nella quotidianità.

“La percezione della sicurezza è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni – commenta Massimiliano Magon, referente di Mondialpol security, da 3 anni partner della Fiera -. Si conferma un aumentato interesse del soggetto privato verso questi argomenti. L’elemento di novità sta nell’approccio. Mentre, fino a poco tempo fa, si voleva proteggere la casa durante le assenze dei proprietari, oggi ci si vuole sentire sicuri anche mentre si è tra le mura domestiche”.

La sicurezza è infatti ritenuta di fondamentale importanza per le famiglie, sempre più propense a dotarsi di sistemi di monitoraggio, di automatismi che ci fanno sentire protetti o di apparecchiature che si connettono con servizi di assistenza e sorveglianza.

“Il nostro settore sta cambiando volto, sempre di più ci si affida ai professionisti – prosegue il tecnico -. In Friuli Venezia Giulia, grazie ai contributi regionali, i tassi di incremento del settore sono significativi, perché, per il cittadino è possibile recuperare l’investimento nello stesso anno in cui si effettua la spesa”.

In fiera, accanto al tema sicurezza che approfondisce i vari sistemi, la videosorveglianza, gli antifurti e gli antincendio, l’antiinfortunistica, gli automatismi per cancelli e porte, le casseforti, le assicurazioni, le recinzioni, le ringhiere, i serramenti, si affiancano parole chiave come comfort, tecnologia, domotica, che rendono la casa più sicura ma anche più funzionale. Proprio per favorire un dialogo con i settori della casa maggiormente dedicati a queste tematiche e che spesso hanno anche la stessa matrice espositiva (impiantisti, serramentisti, costruttori…), Casa Sicura quest’anno si trasferirà al padiglione 2.