Casa per casa, dal 3 agosto servita l'ex circoscrizione 7

Avvio da lunedì 3 agosto (esposizione contenitori nella serata di domenica 2 agosto), con la prima raccolta del rifiuto “organico-umido”, della nuova raccolta casa per casa a Udine, che interesserà Chiavris, Paderno, Godia e Beivars, ovvero l'ex circoscrizione 7.

Net avvierà martedì 28 luglio (in serata) lo svuotamento e la rimozione dei cassonetti stradali. Il ritiro sarà progressivo, a partire dalle aree meno densamente popolate. Le operazioni si protrarranno indicativamente per una settimana. Per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono attivi e disponibili per le ricezioni, i due centri di raccolta in via Stiria (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e domenica dalle 8 alle 12) e via Rizzolo (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17).

“Siamo fiduciosi che, in breve tempo, anche nei quartieri di Udine Nord saranno raggiunti gli eccellenti risultati che stiamo cogliendo in questi primi sette mesi nei territori (ex circoscrizioni 2-3-4-5-6) avviati e serviti dal nuovo sistema Casa per Casa, all’interno dei quali si è consolidata una quota di raccolta differenziata media pari all’ 82.7% tra dicembre 2019 e giugno 2020” dichiara Massimo Fuccaro, Direttore generale di Net.