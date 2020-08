Casa per casa, parte la distribuzione dei contenitori extra per il verde

Da martedì 1 settembre, Net metterà a disposizione i contenitori extra per il rifiuto verde da sfalci e piccole potature. Su richiesta sarà consegnato, in comodato d’uso gratuito, alle utenze domestiche del Comune di Udine.

A disposizione un contenitore, con il coperchio di colore beige, per la singola utenza in presenza di giardino/orto, che, a scelta dell'utente, potrà essere da 1.100 o da 240 litri. Dovrà essere esposto con le stesse modalità previste dal servizio di raccolta del verde già attivo (mediante prenotazione telefonica o tramite portale online - con esposizione del materiale in giornata stabilita di volta in volta) mentre il rifiuto in eccedenza dovrà essere conferito nei centri di raccolta comunali di via Stiria e via Rizzolo.

Net precisa che l'utente che avrà in dotazione il contenitore extra non potrà esporre contestualmente altro materiale in sacchi a perdere esternamente al contenitore.

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito dei contenitori sarà effettuata nella sede operativa di Net in via Gonars 40 (da martedì 1 settembre) con il seguente orario di apertura al pubblico (non sarà necessaria prenotazione telefonica o a mezzo e-mail): da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.15 alle 15.15.

La distribuzione sarà effettuata in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle scorte.

Prima di procedere alla consegna del contenitore extra, gli operatori Net verificheranno il possesso dei requisiti dell'utenza, con particolare riferimento all’iscrizione a ruolo in Comune di Udine per la Tari. Contestualmente il richiedente è tenuto, prima del ritiro, a firmare apposito “contratto di comodato” contenente le condizioni per l’utilizzo. Il comodatario dovrà dichiarare che l’utenza soggetta a ruolo è dotata di giardino/orto e di essere in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti.

Qualora l'utente fosse impossibilitato al ritiro autonomo del contenitore, potrà essere concordato un servizio di trasporto e recapito domiciliare, con tempistiche che saranno definite esclusivamente sulla base di un programma cadenzato di consegne stabilito da Net.

Rimane, comunque, attivo l'attuale servizio di raccolta domiciliare del "verde" tramite l'esposizione di sacchi a perdere, integrato con la possibilità di conferire piccoli quantitativi di sfalci o potature direttamente in un sacchetto compostabile all'interno del contenitore di colore marrone relativo al rifiuto organico-umido. Sarà consentita l'esposizione di esclusivamente un sacchetto compostabile da 30 litri extra da posizionare sopra il coperchio del bidoncino da 25 litri già in dotazione alle mono-utenze (frequenza di raccolta bisettimanale).

Piace agli udinesi l’idea di poter smaltire gli sfalci del proprio giardino e i rifiuti organici vegetali da cucina nella compostiera fornita dalla Net a chi ne ha fatto richiesta. Finora è stata infatti distribuita circa la metà delle 300 messe a disposizione della cittadinanza. Alla comodità di smaltimento tuttavia si somma il vantaggio economico, che prevede uno sconto del 20% sulla parte variabile della Tari per chi utilizza questo metodo di raccolta.

Chi volesse ritirare la compostiera può recarsi direttamente alla sede operativa della Net in via Gonars 40 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.15 alle 15.15 dove sarà anche compilato il modulo per il comodato d’uso e sarà inoltrata automaticamente la domanda per lo sgravio fiscale.