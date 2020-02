Casa per casa, Udine vuole diventare un modello in Europa

Net prosegue il piano di introduzione della raccolta differenziata spinta ‘casa per casa’ nel Comune di Udine. Da mercoledì 1° aprile, con la prima raccolta degli imballaggi in plastica, il sistema sarà esteso anche nella Circoscrizione 3 (Laipacco - San Gottardo - Udine Est - Di Giusto). Dopo l’avvio del servizio nelle Circoscrizioni 2-4-5-6 con circa 42.000 abitanti (24.000 utenze) serviti, prosegue la ‘messa a terra’ del sistema avanzato e combinato (singola utenza – isola ecologica condominiale) di raccolta dei rifiuti urbani in città.

“C’è grande soddisfazione, che vogliamo unire all’altrettanta voglia di migliorare sempre di più il nostro servizio di raccolta integrato dei rifiuti”, esordisce così il direttore di Net, Massimo Fuccaro. “In questi primi mesi - prosegue Fuccaro - abbiamo continuato ad ascoltare i cittadini e, anche grazie ai loro suggerimenti, miglioriamo costantemente il sistema di raccolta. L’obiettivo è rendere Udine una delle città d’avanguardia in Europa con il proprio modello di raccolta. Sono convinto che ce la faremo, il passo è quello giusto e la città risponde in maniera eccellente”.

Il “casa per casa” non è solo un metodo o un sistema, ma è un principio vero e proprio, che sta venendo applicato fin da subito, mediante la consegna di bidoncini e contenitori. Questo permette di avviare immediatamente un approccio diretto, in largo anticipo, con le singole utenze e, nuovamente, con i condomini.

Net, mediate personale addetto qualificato (identificabile con l’apposito cartellino riportante i loghi di Net e Comune di Udine) consegna a domicilio i kit contenitori e il materiale informativo; in caso di mancato recapito, sarà lasciato un biglietto di avviso con indicati i relativi riferimenti telefonici al fine di prendere appuntamento per il successivo tentativo di consegna domiciliare; in caso di mancato riscontro all’avviso, gli addetti alla consegna provvederanno a effettuare ulteriori nuovi tentativi di recapito domiciliare rilasciando nuovamente gli avvisi informativi.

Infine, c’è la possibilità di ritiro diretto da parte degli utenti dei kit dei 5 contenitori (singola utenza): attivo l’eco-sportello in via Biella 107 (Udine-Tavagnacco), con le seguenti giornate e orari di apertura: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle 9 alle 12; martedì - giovedì - dalle 15 alle 18.

CONTATTI: Numero verde 800 520 406 (digitare 0) – dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 alle 16, indirizzo e-mail: friuli@onofaro.it. Pagina web dedicata https://netaziendapulita.it/news/casapercasa/notizia_view. App Net - Casa per Casa – disponibile sugli store Google e Apple