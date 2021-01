Casa Zanussi Digital Edition, occhi puntati sul Giappone

Proseguono le lezioni dell’Ute, Università della Terza Età di Pordenone: per tenersi compagnia ogni pomeriggio con un argomento diverso, tra cultura giapponese, geopolitica, filosofia e arte. Per accedere è necessario registrarsi nei link al sito www.centroculturapordenone.it



Si inizia martedì 26 gennaio, alle 15.30. Grazie alla collaborazione con la casa editrice Bottega Errante e l’Associazione culturale Italia Giappone Yume, si potranno scoprire i segreti di un oggetto particolare della tradizione giapponese: il kimono. Ne parlerà Veronica Piccolo, esperta di questo particolare indumento che oggi come ieri ancora fa parte della realtà del Giappone, Paese che, pur proiettato al futuro, ha un grande rispetto della propria tradizione. In quanto costume tradizionale, il kimono giapponese viene sempre preso a simbolo, insieme a riti come la cerimonia del tè o oggetti d’arte come la katana, di una cultura millenaria radicata e legata a regole e schemi pressoché sempre fedeli a loro stessi, racchiusi in quell’arcipelago lontano ed esotico.



Nella realtà dei fatti però, come i costumi europei, anche il kimono, la “cosa da indossare”, è cambiato nel corso dei secoli, influenzato dalla società, dalle tecniche di produzione e dalla moda del momento. Attraverso la storia si vedranno i cambiamenti che lo hanno portato fino ai giorni nostri: dal Junihitoe nobiliare al Noragi di riciclo, dal Bashōfu al jersey e al jeans, fino ad osservare l’evoluzione che hanno subito le regole del kitsuke, la vestizione: le tipologie di kimono, i tessuti, i decori da abbinare e le molteplici altre variabili che comunicano agli altri il nostro gusto ma soprattutto il nostro rispetto della storia e della cultura racchiusi tra gli strati del kimono.Mercoledì 27 gennaio, sempre alle 15.30, proseguono gli appuntamenti di geopolitica tenuti da Cristiano Riva, docente di lettere classiche. Il ciclo si propone, come ogni anno, l’analisi di alcuni aspetti salienti del panorama geopolitico internazionale e proseguirà analizzando “Politica e ruolo internazionale e potere personale. Xi Jinping, Erdogan, Putin: tre Presidenti a confronto”.Giovedì 28 gennaio, alle 15.30, un nuovo appuntamento con il corso “Poesia, intuizione, ragione” tenuto da Sergio Chiarotto, già docente di filosofia e preside di licei. Si presenteranno le personalità di alcuni scienziati e importanti personalità culturali che hanno influenzato il pensiero della loro epoca: questa settimana l’analisi si concentrerà su Johan Wolfgang Goethe (1749-1932), grande scrittore e poeta che visse in un’epoca di profondi cambiamenti.La settimana si conclude venerdì 29 gennaio, alle 15.30, con “Da Botticelli a Leonardo”, a cura di Laura Turchet, laureata in conservazione dei beni culturali: il terzo incontro della serie Lo splendore del Rinascimento, per conoscere un periodo straordinario per la storia dell’arte attraverso alcuni dei suoi protagonisti.