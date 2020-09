Casarsa, a gonfie vele l'estate del Progetto giovani

Bilancio positivo per l'estate del Progetto giovani della Città di Casarsa della Delizia: rispettando le norme anti Covid-19 si è riusciti comunque a fornire, in sicurezza, momenti di aggregazione per i partecipanti, nell'età tra gli 15 e i 25 anni, a beneficio anche delle loro famiglie.



Intanto procede per i più grandi la realizzazione della Podcast experience – lasciati ispirare che permette loro, insieme a Coogito - Consulta dei giovani di raccontare le loro esperienze lavorative, di formazione o volontariato in Italia o all'estero. Tutte iniziative inserite nel progetto “Piùmani”, realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Casarsa della Delizia con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Giovanifvg.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri – bando regionale per progetti di cittadinanza attiva a favore dei giovani.



"I giovani nell'età compresa tra scuola media e superiore - ha spiegato l'assessore alle politiche giovanili Ilaria Peloi - sono tra quelle categorie che più hanno sofferto, a livello di socialità mancata, gli effetti del lockdown della scorsa primavera. Si tratta di un'età in cui costruire e relazioni con i propri coetanei è fondamentale. Per questo abbiamo realizzato, insieme alla cooperativa sociale Il Piccolo principe che collabora alla gestione del Progetto giovani, diverse attività estive a cui hanno partecipato più di 100 tra ragazze e ragazzi: siamo soddisfatti di aver potuto dare loro non solo momenti di svago ma anche di crescita personale".Con la fotografa documentarista Giulia Iacolutti è stato proposto il laboratorio "Oltre lo sguardo - fotografia sociale": un percorso intenso con l’obiettivo di offrire ai ragazzi stimoli importanti per osservare il mondo con occhi diversi e trarre esempi da lavori internazionali, per dare significato e valore ai pensieri e ai vissuti dei ragazzi, in modo da “trasformarli” in progetti da costruire.CittAction è invece stato il laboratorio teatrale condotto dall’attrice Caterina Comingio che ha coinvolto i partecipanti facendogli esplorare narrazioni antiche e recenti che parlano di abitanti, di città e di paesi, di ruoli sociali, di persone e di stereotipi e conducendoli ad una progressiva contaminazione dei personaggi con la propria personalità e il proprio modo di osservare il mondo.I like it è stata invece la serie di giovedì in cui si sono confrontate le idee dei partecipanti arrivando poi a proposte concrete organizzando giornate ludiche, sportive e creative, dai laboratori di murales all'esplorazione astronomica fino alle gite sul territorio."Ora - ha concluso l'assessore Peloi - stiamo supportando Coogito nel progetto dei podcast: sono state realizzate delle video interviste per raccontare le esperienze, i vissuti, le difficoltà e le soddisfazioni dei giovani casarsesi, con l'intento di dare degli spunti di riflessione ai coetanei su come loro hanno iniziato a costruire il proprio futuro. Vi invito a visionarle sul sito progettogiovanicasarsa.it".