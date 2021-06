Casarsa, consegnati sei alloggi Ater

Taglio del nastro ufficiale il 9 giugno per i nuovi appartamenti di edilizia popolare nella zona Peep di San Giovanni di Casarsa della Delizia. Sei famiglie hanno ricevuto le chiavi della loro abitazioni grazie a un lavoro a tre: la Città di Casarsa della Delizia che con la sua amministrazione comunale ha donato l'area denominata ex orti Pezzotti; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha finanziato l'opera; l'Ater Pordenone che con un cantiere da 1 milione di euro ha realizzato la nuova palazzina che rispetta l'abbattimento delle barriere architettoniche e punta sul risparmio energetico.



"Un giorno importante per la nostra comunità - ha dichiarato la sindaca Lavinia Clarotto - che in questo luogo per anni ha avuto sotto gli occhi, a pochi passi dal centro sangiovannese, il degrado di un cantiere mai completato a causa di un fallimento. Poi il terreno è tornato in possesso del Comune e siamo stati lieti di donarlo per questo progetto di edilizia sociale che, grazie al lavoro sinergico con Regione e Ater, ora è concluso dando così risposta alla domanda di alloggi popolari che nella nostra realtà è molto sentita".



L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti ha aggiunto come il sistema regionale delle Ater "risponda alle esigenze del territorio e delle persone con un valore fondamentale come quello del poter disporre di una casa", sottolineando come i bandi comprensoriali risponderanno sempre più alla richiesta di alloggi popolari. Il presidente dell'Ater Pordenone Giovanni Tassan Zanin ha ricordato anch'egli come la casa sia un bene primario da garantire, ragionamento ripetuto pure nella vicina Spilimbergo dove nella stessa giornata c'è stata l'inaugurazione di altre due palazzine.Don Lorenzo Camporese, parroco di Casarsa, a nome anche del parroco di San Giovanni Giancarlo Pitton ha benedetto la struttura. Presente per l'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia pure l'assessore alle politiche sociali Claudia Tomba nonché consiglieri comunali e regionali e il comandante della locale stazione dei carabinieri Donato Perrone. Per l'Ater Fvg presente il direttore Lorenzo Puzzi per Ater Pordenone il direttore Angioletto Tubaro. Emozionante il momento in cui alle sei donne che con rispettive famiglie vivranno nella palazzina, sono state consegnate le chiavi degli appartamenti, tutti in classe energetica A4, con impianto fotovoltaico e pompa di calore, garage e cantina.