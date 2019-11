Casarsa dalla parte dei bambini

Si concludono a Casarsa della Delizia le celebrazioni per il 30° anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Onu, firmata il 20 novembre 1989: non una semplice commemorazione ma un vero e proprio invito a vivere in pieno questa ricorrenza quello che arriva dall'Assessorato alle Politiche giovanili e Progetto giovani della Città di Casarsa della Delizia, i quali hanno allestito un ricco programma non volto solamente ai più giovani ma anche ai loro genitori e famigliari oltre che a tutta la cittadinanza.

Venerdì 22 novembre al ridotto del teatro Pasolini alle 20.30 si terrà l'incontro "I diritti dei bambini e le responsabilità degli adulti" con Fabia Mellina Bares, già garante dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, esperta di diritto di famiglia e dei minori, già giudice onorario in Corte d’appello sezione minorenni di Trieste e professore a contratto in diritto minorile all'Università degli studi di Trieste. Docente, consulente, formatrice. È autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e delle persone di età minore. A cura dell'associazione Il Noce, sarà presente l'assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità Ilaria Peloi.

Il progetto è promosso da Città di Casarsa della Delizia - Assessorato alle Politiche Giovanili. Progetto Giovani, Osservatorio Sociale – Commissione Minori e Giovani, Progetto Città dei bambini, Patto Educativo Territoriale, Istituto comprensivo Pasolini insieme a cooperativa sociale Il Piccolo Principe, Biblioteca civica di Casarsa della Delizia, associazione Il Noce, Pro Casarsa della Delizia, Scuola Materna Sacro Cuore di Casarsa, Scuola Materna Giacomo Jop di San Giovanni, Il Disegno, Azione Cattolica Casarsa - San Giovanni Agesci Casarsa - San Giovanni, Team Smile, Croce rossa italiana Sezione di Casarsa.