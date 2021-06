Prosegue il programma estivo della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, con in prima linea Pro Casarsa della Delizia, Comune e partner istituzionali. Dopo il positivo avvio del mercatino di antiquariato e ricordi Tal Baul da l'Agna, che sabato 19 giugno ha visto una quarantina di espositori in centro città, ora spazio agli itinerari artistici sul territorio.



Il 3 e 4 luglio è infatti in programma “Casarsa e i suoi gioielli”, giornata culturale in cui i volontari della Pro Loco attenderanno i visitatori per spiegare loro 4 meraviglie del territorio comunale: la mostra all'ex municipio "Elio Ciol Respiri di Viaggio" con le fotografie del maestro organizzata dalla Città di Casarsa della Delizia; casa Colussi con il percorso museale su Pier Paolo Pasolini e la mostra L'Academiuta e il suo trepido desiderio di poesia - gli anni friulani di Pasolini" organizzata dal Centro studi Pier Paolo Pasolini; la Chiesa di Sant' Urbano nel borgo di Runcis a San Giovanni con la pala seicentesca dedicata al Santo, da poco restaurata dalla Parrocchia di San Giovanni; la Chiesa di Santa Margherita a Sile con le opere d'arte in essa conservate.



Orari sabato 3 luglio dalle 15 alle 19. Domenica 4 luglio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, partecipazione libera recandosi nei singoli luoghi in forma autonoma e rispettando le norme anti assembramento.