Casarsa, mediatrici per il cohousing sociale

Arrivano a San Giovanni di Casarsa della Delizia le mediatrici di comunità per il progetto di cohousing sociale avviato da Laluna. Si tratta di nuove figure professionali che avranno il compito di guidare alla creazione di una rete sociale di reciproco sostegno e aiuto attorno alle persone con disabilità, un sistema di relazioni che è stato particolarmente minato dalla pandemia da Covid19. L'introduzione di questa figure innovative è solo uno dei primi step del progetto “Io Resto a Casa”, assegnatario di un contributo del bando welfare 2021 di Fondazione Friuli, che mira a studiare nuove soluzioni e supporti per la vita autonoma di persone con disabilità.

“Grazie al sostegno di Fondazione Friuli - ha spiegato Francesco Osquino, presidente de Laluna - riusciremo ad introdurre due mediatrici di comunità le quali avvieranno un percorso formativo dedicato agli abitanti del cohousing e ai volontari de Laluna proprio per improntare le strategie di reciproco sostegno e far nascere un nuovo modello di abitare sociale che possa essere esportato anche in altri ambiti di fragilità”. Il progetto “Io resto a casa” ha durata annuale e prevede diversi piani d'azione, tra cui la ricerca sul tema dell’anzianità e l'acquisizione di strumenti di teleassistenza per un monitoraggio costante della salute e un contatto diretto con il personale medico.

“Si tratta di un progetto importante - ha spiegato Osquino - che vuole dare risposte a breve e a lungo termine, rispetto la necessità di supportare le persone con disabilità costruendo, sostenendo e alimentando la rete sociale intorno a loro. Un sistema particolarmente minato dalla pandemia da Covid19 che ha interrotto bruscamente legami e relazioni tra le persone determinando un peggioramento della qualità della vita delle persone che sulla rete sociale contano come supporto alle loro difficoltà. Inoltre - ha aggiunto -, allungando lo sguardo sul lungo termine dei progetti di abitare si avverte un forte bisogno di progettare l'anzianità delle persone con disabilità, la cui aspettativa di vita aumenta in maniera direttamente proporzionale al resto della popolazione”.

All’interno del progetto “Lalunanuova", nel 2019 è stato così avviato il progetto di cohousing sociale, un nuovo modo di abitare collaborativo e sostenibile con costi agevolati, in cui le persone coinvolte condividono spazi comuni e dove il reciproco sostegno diventa pratica quotidiana. Da gennaio 2021 saranno 6 gli appartamenti assegnati non solo a persone con fragilità ma anche a famiglie e giovani coppie in cerca di un nuova modalità abitativa improntata all’inclusività.

“Chi ha scelto di partecipare al nostro progetto di cohousing - ha specificato Osquino - ha accettato valori come solidarietà, accoglienza, reciproco sostegno e rispetto dell’ambiente e per questo siamo felici possano intraprendere questo percorso formativo che andrà a dare sostanza a questo nuovo modello di abitare rivolto a persone con fragilità e non, a chiunque voglia fare una scelta abitativa innovativa, in un contesto di socialità, tra orti e vita all'aria aperta”.