Casarsa rende omaggio alle penne nere

Omaggio della Città di Casarsa della Delizia a uno dei Reggimenti più celebri del corpo degli Alpini, guidato, dal marzo scorso, proprio da un casarsese. Nell'Antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich, sede municipale, venerdì 23 luglio alle 21 presentazione del volume "O là o rompi. Storia dell'8° Reggimento Alpini" di Marco Pascoli, Luigi Teot e Andrea Vazzaz (Aviani & Aviani editore).

Uno dei reggimenti più decorati d’Italia, uno strumento militare d’eccellenza, un pilastro dell’identità friulana: questo è infatti l’8° Reggimento Alpini, come viene raccontato nel libro ricco di riferimenti storici militari. Ospite della serata il colonnello David Colussi, casarsese, dal 19 marzo comandante dell'8° Reggimento Alpini che riceverà il saluto della sindaca Lavinia Clarotto e dell’assessore alle politiche culturali e del territorio Fabio Cristante.

Con l’occasione l’amministrazione comunale vuole plaudire al suo concittadino chiamato a un incarico così prestigioso e nel contempo omaggiare il ruolo degli alpini anche nella società civile, come le tante azioni di volontariato testimoniano a partire da quelle del locale gruppo Ana di Casarsa-San Giovanni le cui “penne nere” saranno presenti. Lo stesso Colussi (carriera di rilievo la sua a partire dagli studi militari all’Accademia di Modena) è iscritto al gruppo comunale.

"Abbiamo voluto questa serata - ha spiegato Clarotto - visto che a marzo, in occasione della sua nomina, si era in piena emergenza sanitaria e non si era potuta svolgere la cerimonia a cui tenevamo tanto: sarà il nostro modo come amministrazione e comunità di salutare ora il suo importante incarico".

In caso di maltempo ci si sposterà al teatro Pasolini. Info e prenotazioni: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia tel. 0434 873908 - cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it