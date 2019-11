Casarsa, ripartito il servizio doposcuola

È ripartito il doposcuola a Casarsa della Delizia: coinvolti anche quest’anno una settantina di minori di un’età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il servizio, chiamato Sostegno Socio educativo pomeridiano (Ssep), è promosso e sostenuto dal Comune di Casarsa della Delizia e ha come partner la cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa, i Servizi Sociali dell’UTI Tagliamento, l’Istituto Comprensivo Pier Paolo Pasolini e l’associazione di volontariato Il Noce insieme ad altri sodalizi locali. Tra i partecipanti 37 minori sono frequentanti le scuole primarie e 33 le scuole secondarie di primo grado.

“Attivato dall’associazione Il Noce più di 30 anni fa - ha spiegato Luigi Cesarin, presidente della cooperativa sociale Il Piccolo Principe che gestisce il doposcuola - è un servizio molto importante per tutta la comunità perchè ha l’obiettivo di sostenere e supportare i nostri bambini e ragazzi in un percorso verso l'autonomia nello studio e nell'acquisizione di competenze sociali e relazionali. Ringraziamo i tanti volontari che prestano il loro indispensabile servizio all’interno del doposcuola e facciamo appello a chi volesse dedicare del tempo ai bambini di Casarsa e San Giovanni di farsi avanti: abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari. Assicuriamo che l’esperienza può davvero essere gratificante e arricchente”.

“Noi che abbiamo a cuore il futuro dei nostri bambini di Casarsa e San Giovanni - ha aggiunto Claudia Tomba, assessore alle Politiche sociali -, siamo orgogliosi come amministrazione comunale di dare continuità e sostenere il doposcuola. Il nostro grazie va anche agli insegnanti dell’istituto comprensivo di Casarsa, per la loro collaborazione e a tutti coloro che hanno reso possibile il funzionamento del Ssep a partire dal Piccolo Principe, i volontari e le associazioni e il Servizio Sociale UTI Tagliamento”.

Oggi il doposcuola viene svolto in due sedi: nella sede dell’associazione Il Noce a Casarsa della Delizia e al centro sociale di San Giovanni e propone percorsi di educazione e socializzazione tra i minori, mira a favorire l’acquisizione di competenze per lo studio e promuove l’integrazione sociale. Nel Comune di Casarsa il servizio viene svolto in due turni dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Gli studenti sono supportati da 3 operatori qualificati più un coordinatore del Piccolo Principe e sono affiancati da una trentina di volontari: 17 volontari dell’associazione Il Noce, 6 giovani volontari del servizio civile solidale, 2 volontarie del servizio di volontariato europeo (Albania e Spagna), 5 studenti in alternanza scuola lavoro, 3 ragazzi dell’Agesci di Casarsa e San Giovanni e 2 ragazzi dell’Azione cattolica locale. Dal 1986 ad oggi, il doposcuola ha coinvolto più di 800 minori.