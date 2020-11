Casarsa, scuola aperta al Sacro Cuore

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, la Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Casarsa della Delizia conferma la sua giornata di scuola aperta in cui aprirà le porte per far visitare a tutti i genitori interessati gli spazi e illustrare le attività didattiche in vista del prossimo anno scolastico, in cui ci sarà la novità della sezione Primavera per bimbe e bimbi sotto i 3 anni (ovvero quelli che compiranno 2 anni nel 2021). La giornata è in programma per sabato 28 novembre dalle ore 10 alle 12.30, con ingressi regolamentati su appuntamento.



Per accedere all'istituto, basterà compilare online il modulo, disponibile sul sito www.scuolasacrocuorecasarsa.it, oppure chiamare il numero 0434 86202, prenotando la visita.



"Siamo felici di riuscire ad accogliere in sicurezza e nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di prevenzione al Coronavirus i genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia di Casarsa - ha dichiarato la presidente Rachele Francescutti - si potranno vedere gli spazi della scuola e conoscere dalla voce delle insegnanti le attività organizzate. Oltre alla novità della Sezione Primavera - ha aggiunto Francescutti - ci sarà un ampliamento dell'orario scolastico, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, e stiamo lavorando alla proposta di nuove esperienze laboratoriali a stretto contatto con la natura e gli animali. Vi invitiamo a prenotare la visita per avere un appuntamento nella fascia oraria dalle 10 alle 12.30 di di sabato 28 novembre".