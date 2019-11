Casarsa, uniti contro la violenza di genere

Tre appuntamenti per ricordare che bisogna, sempre, essere #uniticontrolaviolenzadigenere: l’Assessorato alle Pari opportunità e Politiche giovanili della Città di Casarsa della Delizia ha ufficializzato il programma di eventi legati alla Giornata internazionale per il contrasto della violenza contro le donne dell’Onu.

Programma che avrà come momento significativo la cerimonia di consegna alla comunità, sia nel capoluogo che a San Giovanni, di due panchine rosse. “Un colore - spiega l’assessore Ilaria Peloi - scelto per denunciare e condannare ogni forma di violenza di genere e sulle donne, sia nel giorno della ricorrenza, il 25 novembre, che in ogni altro giorno dell’anno. Le panchine, oggetto di uso quotidiano, sono il mezzo con il quale abbiamo voluto rendere concreto questo fondamentale messaggio e renderlo duraturo nel tempo. Infatti il nostro progetto #uniticontrolaviolenzadigenere è orientato a una sensibilizzazione continua, puntando su momenti educativi rivolti a tutta la cittadinanza e a tutte le età”.

Si parte sabato 23 novembre alle 21.00 nel Teatro comunale Pier Paolo Pasolini in via Piave 16 con “Parole contro il silenzio”. Si tratta della rappresentazione, con ingresso libero, a conclusione del laboratorio teatrale promosso dal Progetto Giovani e condotto dall’attrice e regista Norina Benedetti. In totale si sono svolti otto appuntamenti, dedicati a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni, di riflessione sul tema della violenza di genere.

Lunedì 25 novembre in via Versutta a San Giovanni alle 16.15 e in Piazza IV Novembre a Casarsa alle 16.45 ecco “Panchine rosse contro il silenzio”, ovvero la cerimonia di consegna alla comunità delle citate Panchine Rosse, memento al rispetto delle donne sempre, senza se e senza ma.

Venerdì 29 novembre alle 18, nel Ridotto del Teatro comunale Pier Paolo Pasolini in via Piave 16 momento conclusivo con il convegno “Un territorio che educa e ascolta. Buone prassi per costruire scenari futuri”. Interverranno Daiana Turla (Coordinatrice dei gruppi “Spazio alle donne” - Solidarmondo PN Aganis, Referente Area Minori - Ambito Uti Tagliamento).

Antonella Viola (Pedagogista e Responsabile Casa Mamma Bambino - “Il Colore del Grano”) e Nicola Mannucci (Presidente Associazione In Prima Persona. Uomini contro la violenza sulle donne di Pordenone). “Donne e uomini - conclude l’assessore Peloi - che porteranno la loro testimonianza di come sia possibile un concreto rispetto delle differenze di genere e di valorizzazione del ruolo della donna, tramite il rispetto, nella società”.

Il progetto #uniticontrolaviolenzadigenere è realizzato da Comune di Casarsa della Delizia – Assessorato alle Pari opportunità e Politiche Giovanili, Sportello Informadonna e Cooperativa sociale FAI in collaborazione con Solidarmondo PN-Aganis, In Prima Persona. Uomini contro la violenza sulle donne, Cooperativa Sociale Il Colore del Grano, Consigliera di parità di area vasta di Pordenone, Rete territoriale di genere, Protocollo Pari Opportunità e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.