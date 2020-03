Case di riposo vietate ai parenti, arriva la videochiamata dei nonni

Case di riposo inacessibili agli esterni e ai parenti degli ospiti. Anche questa è una delle tante misure restrittive che l'emergenza Coronavirus ci costringe ad accettare e rispettare.

La tecnologia, però, ci viene in aiuto e anche i più anziani, grazie al servizio di videochiamata di Skype, potranno vedere e parlare con i propri cari.



Viste le nuove disposizioni in materia di misure per il contenimento del COVID-19, l'ASP Casa per anziani di Cividale, per favorire il contatto degli ospiti con i propri cari, ha attivato il servizio di videochiamata Skype, gestito dal reparto animazione.



Per attivare il servizio è sufficiente scaricare l'app gratuita Skype sul proprio smartphone o tablet e contattare telefonicamente il servizio animazione della ASP Casa per Anziani, al numero 0432/731048 int. 247, che fornirà tutte le informazioni.